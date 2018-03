Debat: Et udlændingeudspil fjernt fra virkeligheden

Læserbrev: Med et nyt udlændingeudspil fremlægger Socialdemokratiet på den ene side store visioner - og på den anden side luftige kasteller og kimen til fremtidige løftebrud.

Socialdemokratiets hensigt er god nok. Det skal ikke længere være muligt at søge asyl i Danmark. I stedet bør der oprettes flygtningelejre uden for Europa. Så langt, så godt. Og den del har regeringen faktisk arbejdet på i længere tid.

Men Socialdemokratiet har givet forslaget et ekstra - lidt mærkværdigt - tvist. Man vil nu oprette selvstændige danske lejre i Nordafrika. Lejrene skal ligge i et sikkert og demokratisk nordafrikansk land, må vi forstå. Og så skal lejrene ovenikøbet drives under samme forhold, som hvis de lå i Danmark.

Hvor lejrene skal ligge og hvilket land i Nordafrika, der skal indgås aftaler med, kan Socialdemokratiet ikke svare på. Både Marokko og Tunesien har da også allerede afvist Socialdemokraternes forslag. Derfor er det svært at se asyloplægget som andet end en luftig hensigtserklæring uden det store hold i virkeligheden.

Jeg frygter, at udspillet er et forsøg på at tage fokus fra de udlændingelempelser, som Socialdemokratiet stadig ønsker at gennemføre her i Danmark.

Mette Frederiksen er for eksempel imod integrationsydelsen. Hvis integrationsydelsen afskaffes, og vi i Danmark vender tilbage til tidligere tiders "pengepose", kan Danmark hurtigt igen blive til en asylmagnet - præcis som det skete under den tidligere socialdemokratiske regering.

Jeg ønsker at passe på Danmark, så mine børn og deres børn kan vokse op i et trygt velfærdssamfund, hvor vi passer på hinanden og styrker fællesskabet. Dem, der kan, skal bidrage. Antallet af asylansøgere har betydning for, hvor godt vi kan integrere de flygtninge, som vi vælger at give ophold. Venstre har siden sommeren 2015 strammet udlændingepolitikken 67 gange, og blandt andet derfor er antallet af asylansøgere det laveste antal i ni år.

Det undrer mig, at Socialdemokratiet fremlægger forslag, som ikke har gang på jord. At spise danskerne af med luftkasteller og forslag, der er så fjerne fra virkelighedens verden, at enhver kan sige sig selv, at det ikke kommer til at ske inden for en overskuelig fremtid, er en trist måde at få politisk opmærksomhed på.

For lad os ikke glemme, at Socialdemokratiets nye udlændingeudspil nemt kan dække over de store lempelser, som Socialdemokraterne rent faktisk ønsker at gennemføre, hvis de får magt, som de har agt. I Danmark er vi inde i en umådelig positiv udvikling, når det gælder den rekordlave tilstrømning af asylansøgere. Lad os ikke sætte de positive tendenser over styr. Vi har kæmpet hårdt for dem og et mere rimeligt Danmark.