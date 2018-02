Den danske astronaut Andreas Mogensen skal muligvis en tur mere i rummet.

Ifølge generaldirektøren for det europæiske rumagentur, ESA, Johann-Dietrich Wörner, bliver beslutningen om en ny rumfærd for Mogensen truffet på mandag.

Det skriver videnskab.dk.

Allerede da danskeren landede i Köln efter sin første rumrejse gav ESA-ledelsen udtryk for, at Andreas Mogensen havde gode chancer for at komme på rumtur igen.

Rum-bossen Wörner sagde dengang, at det også afhæng af, hvordan danskerens rolle som rumambassadør blev evalueret.

Chefen understregede, at den endelige beslutning afhænger af, hvorvidt de øvrige medlemmer af Den Internationale Rumstation, herunder USA, godkender en ny mission for Andreas Mogensen.

Under en stor konference i København uddyber rumbossen over for videnskab.dk, at den endelige beslutning om, hvorvidt Andreas Mogensens kommer i rummet igen, bliver truffet i næste uge.

- Vi ved det ikke endnu, men det bliver besluttet på mandag, sagde Johann-Dietrich Wörner, da videnskab.dk spurgte til Andreas Mogensens næste rumrejse.

Han tilføjede, at selv om beslutningen bliver taget på mandag, melder ESA først offentligt ud om Andreas Mogensens rumskæbne på et senere tidspunkt.

Andreas Mogensen blev den første dansker i rummet, da han i september 2015 besøgte Den Internationale Rumstation, ISS, under et ti dage langt ophold i rummet.

Andreas Mogensen har selv flere gange givet udtryk for, at det er hans store ønske at blive sendt ud i rummet igen.