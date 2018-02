Strib: Sædvanligvis er Strib ikke et sted, man forbinder med tilstedeværelsen af folk, der ikke har tag over hovedet.

Det blev der for en stund lavet om på, da en natsygeplejerske under kørsel natten til onsdag, opdagede, at der lå en mand i vejkanten på Strib Landevej inde i Strib.

Det fortæller Christiane Pape, teamleder for Handicap og Psykiatri i Middelfart Kommune. Om manden er permanent hjemløs eller "bare" var det i øjeblikket, kan hun ikke oplyse.

Manden lå ned. Han var ikke decideret livløs, men stærkt mærket af kulden. Han blev fundet i sneen klokken halv tre, hvor temperaturen var mere end minus 10 grader.

Sygeplejersken rekvirerede en ambulance, hvorefter han så at sige blev kørt til optøning på hospitalet.

- Han var forkommen og forfrossen, fortæller Christiane Pape.

Hvad der var sket, hvis han ikke var blevet fundet, kan man kun gisne om. Christiane Pape fortæller, at hendes personale, der kører ude om natten, er blevet fortalt, at de i disse dage med megen kulde, skal holde ekstra øje med eventuelle personer, der har svært ved at klare sig.