Flaskepost

En sommerdag i 1953 kastede to piger en flaskepost i vandet ved Hejlsminde. Nu, 65 år senere, er flaskeposten dukket op på en ø i Lillebælt. JydskeVestkysten har talt med en af brevskriverne, der bor i Odense.

Hejlsminde: Måske var det fra robåden, de to piger i 1953 lod en flaskepost dumpe i vandet. Måske kastede de den sammen fra stranden og ud i Lillebælt på en sommeraften. De to piger gjorde mange ting sammen i de somre i begyndelsen af 1950'erne. Pia og Karin var heldige. Ikke nok med at de to gode veninder legede meget sammen til hverdag og sad ved siden af hinanden i skolen. Deres forældre havde også sommerhus i samme område. Hejlsminde. “ Jeg kan ikke huske, at vi har sendt flaskeposten, men jeg kan huske, at vi har leget meget sammen og gået meget sammen ved Hejlsminde. Pia Birk Det betød, at pigerne ikke behøvede være adskilt i ferierne. I Hejlsminde havde de to piger mange gode somre. Karins forældre havde en robåd, og de to piger holdt af at ro lidt ud på Lillebælt og kaste anker. Med sig i båden havde de en bunke "Det Bedste", den danske udgave af det amerikanske månedsmagasin Reader's Digest. Her lå de to piger og hyggede sig, når de ville have fred og ro for de voksne. Fandt de et sted med god badebund, hoppede pigerne i vandet og tog en dukkert. Og måske var det her fra robåden, flaskeposten blev afsendt. Pia Birk, som i dag er 76 år gammel, husker ikke flaskeposten, men hun husker tydeligt sin gode veninde, Karin Møller Jensen.

14 km på 65 år

Det var 6. august 1953, Pia og Karin sendte deres flaskepost af sted. De sendte den fra Hejlsminde. Begge dele er angivet med nydelig, svungen skrift i øverste højre hjørne. For få uger siden, 65 år efter flaskeposten blev sendt af sted, dukkede den op igen. I betragtning af hvor mange år flasken har været undervejs, er den ikke nået langt. Flasken blev fundet på Bågø i Lillebælt, cirka 14 kilometer i fugleflugt fra Hejlsminde Strand. - Vi fandt den ude ved stranden, hvor den lå under nogle sten, fortæller Marianne Mosegaard, som sammen med sin mand ofte går tur ved kysten på Bågø, hvor de bor. De har af og til fundet flaskeposter, men aldrig én så gammel som denne. Det var ikke til at se, om den havde ligget der længe, eller om det kun er få år siden, den er havnet ved stenene i vandkanten. Parret tog flasken med hjem og fiskede brevet op. Brevet er gulnet, og ved folderne har papiret fået et lyserødt skær. Men det blå blæk står stadig klart og tydeligt.

Stadsarkivet på jagt

"Kære finder eller 'finderinde' Vi er to piger på henholdsvis 11 og 12 år. Ville være glade, hvis du ville sende os et brev adresseret: Pia B. Hansen Hans Ludvigsvej 38, Kolding, Danmark Venlig hilsen og forhåbentlig tak for brev Pia Birk Hansen Karin Møller Jensen" Sådan skrev de to piger i brevet for 65 år siden. Marianne Mosegaard tænkte, at det ville være sjovt at finde frem de to piger, der i dag måtte være kvinder på omkring 76 år. Marianne Mosegaard sendte et billede af brevet i en mail til JydskeVestkysten. Vi kontaktede Kolding Stadsarkiv, som gerne ville hjælpe med at opspore kvinderne. Inden stadsarkivet nåede at vende tilbage med svar, var brevet pludselig at finde på Facebook, hvor det blev delt af flere hundrede mennesker i forsøget på at finde frem til brevskriverne. Tirsdag aften var der svar fra stadsarkivet. Her er det lykkedes en arkivar at finde svar på, hvem de to piger var, og hvor de er i dag.

"Du har ringet angående en flaskepost"

Karin Møller Jensen boede med sine forældre på Marcus Allé i Kolding, fra hun blev født i 1942, og indtil 1947 hvor familien flyttede til Skovbogade. I sommeren 1954, et år efter at flaskeposten blev sendt, flyttede familien væk fra Kolding og til Birkerød. Hun flyttede tilsyneladende aldrig tilbage til Kolding, men hun vendte hun tilbage til Hejls i 1963. Her blev hun gift med sin mand, og hun tog navnet Karin Møller Kjul. Karin Møller Kjul døde for fire år siden. Pia Birk, som siden hun var barn har slettet Hansen fra sit navn, bor i dag i Odense. I 1953 boede hun på Hans Ludvigsvej 38. I dag er den vej blevet til Vestre Ringgade. Hun har ingen børn, men bor med sin samlever. Da hun tirsdag vender tilbage på JydskeVestkystens telefonsvarerbesked, er det med smil i stemmen. - Du har ringet angående en flaskepost, siger hun og begynder at grine. - Det var da utroligt, at man kan læse det efter så mange år. Da hun får brevet læst op, griner hun igen. - Vi har moret os dengang 11- og 12-årige siger hun. - Jeg kan ikke huske, at vi har sendt flaskeposten, men jeg kan huske, at vi har leget meget sammen og gået meget sammen ved Hejlsminde.

Første skoledag

Pia Birk fortæller, at hun og Karin mødte hinanden på første skoledag på Ålykkeskolen. - Vi var gode venner. Vi sad ved siden af hinanden fra første skoledag. Det blev vi ved med, til hun flyttede til Sjælland, fortæller hun. Karins far fik et job i Birkerød, familien flyttede, og det betød, at det tætte venskab blev brudt. - Jeg kan lige så tydeligt huske, at jeg faktisk blev dygtigere i skolen ved at sidde alene, fordi jeg nu ikke havde hende at læne mig op ad mere eller spørge til råds. Så var det mig selv, der skulle finde svarene. På en eller anden måde så var vi afhængige af hinanden, siger Pia Birk. - Indtil hun flyttede var vi spejdere sammen. Vi var blåmejser i cirka en fem års tid, tror jeg nok. Hendes forældre var begge to lærere. De havde et sommerhus dernede ved Hejlsminde, der hed Kvartetten, fortæller Pia Birk. Pia Birks far købte også et sommerhus ved Hejlsminde, og så var der altså fri bane for leg og ballade for de to piger i somrene i 50'erne.

Sommerhuset