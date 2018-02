Fredag 2. marts holder statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) møde om Brexit på Marienborg med EUs chefforhandler, Michel Barnier. Han forhandler med den britiske regering om Storbritanniens farvel til EU.

Mødet sker som led i arbejdet med at varetage danske interesser. Ved mødet på Marienborg deltager over en snes repræsentanter fra dansk erhvervsliv og organisationer.

Michel Barnier vil give en status over forhandlingerne og drøfte danske udfordringer med virksomhederne og organisationerne. Deltagerne kan ved mødet give deres idéer til regeringens arbejde med forhandlingerne.

Mødet supplerer arbejdet i den Task Force, som regeringen nedsatte samme dag, som resultatet forelå af den britiske folkeafstemning om at forlade EU.

Dansk landbrug, fiskeri og industri påvirkes af Brexit. Virkningen afhænger af, hvor kraftigt briterne bryder med EU.

Statsministeren understreger den svære situation før mødet.

- Vi står over for et svært brud i den europæiske familie. Der er rigtig meget på spil. Mere end syv procent af dansk eksport går til Storbritannien og cirka 50.000 danske job er knyttet til Danmarks handel med Storbritannien, siger Lars Løkke Rasmussen i en skriftlig kommentar.

- Derfor skal der ikke herske tvivl om, at regeringen først og fremmest passer på Danmark i forhandlingerne.

Statsministeren påpeger, at mødet med Michel Barnier giver danske virksomheder og organisationer en rigtig god mulighed for at få en direkte dialog med EU's chefforhandler.

- Barniers besøg i Danmark vil i det hele taget give chefforhandleren en rigtig god forståelse af, hvilke udfordringer Danmark står over for som konsekvens af Brexit, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Det vil gøre det lettere for ham at hjælpe os med at forsvare danske interesser i de videre forhandlinger.

Lørdag besøger Michel Barnier Thyborøn for at drøfte dansk fiskeris udfordringer med Brexit.