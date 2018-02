Odense Bulldogs kæmper med gammel gæld og har været presset på likviditeten de seneste måneder. Men klubben skulle have samlet en million kroner og arbejder på at skabe et fundament til den kommende sæson.

Ishockey: Sportsligt har Odense Bulldogs haft det svært de seneste måneder med masser af nederlag, hvilket har betydet, at holdet ikke har kvalificeret sig direkte til kvartfinalerne.

Men uden for isen har den fynske ishockeyligaklub også haft det svært. Odense Bulldogs har været økonomisk presset og har i flere sæsoner kæmpet med gammel gæld. De seneste måneder har klubbens ledelse kæmpet med likviditeten, og et akkumuleret underskud fra de seneste sæsoner har betydet, at Bulldogs tidligere i denne måned regulært var truet på eksistensen, skriver faceoff.dk.

Klubbens ejerkreds er i en mail blevet opfordret til at støtte organisationen, så man i første omgang kunne samle en million kroner. Det beløb skulle være indsamlet.

- Vi betaler spillernes løn i morgen (onsdag, red.), og det er det vigtigste lige nu. Som det ser ud lige nu, har vi fået tilkendegivelser, der vil betyde, at vi også kan nå en million i morgen (onsdag, red.), så vi er fortrøstningsfulde - uden vi selvfølgelig kan stille en hundrede procents garanti, siger Henrik Benjaminsen, formand for Odense Bulldogs, til faceoff.dk.

Klubbens bestyrelse har i de seneste uger arbejdet på en kapitaludvidelse, så den gamle gæld kan slettes, denne sæson kan køres færdig og man vil forsøge at skabe et fundament for fremtiden.

- Vi har sendt en advarsel ud om, at hvis ikke vi gjorde noget nu, kunne det godt ende med at ligaishockeyen i Odense ikke ville overleve. Vi blev nødt til at gøre noget. Vi vil også gerne have ekstra penge i kassen, så vi var og er sikre på, at vi kan fortsætte med at bygge et nyt fundament. Vi kunne sagtens have satset på et mindre beløb og så bare køre den her sæson færdig i første omgang, men så ville det jo ikke give mening eller perspektiv for folk at putte penge i nu, siger Henrik Benjaminsen til faceoff.dk.

Odense Bulldogs tabte i tirsdags 1-6 hjemme til Esbjerg i sidste runde af grundspillet og skal fredag klokken 19.30 spille den første kamp ude mod Herlev i play-in-serien om en plads i kvartfinalen. Anden kamp i serien, hvor Bulldogs på forhånd fører 1-0 i kampe, spilles lørdag aften klokken 19.00 i Odense. Man skal vinde tre kampe for at gå videre til kvartfinalerne.