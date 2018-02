En mand fra Hindsholm-egnen er blevet varetægtsfængslet fire uger ved et grundlovsforhør onsdag. Han er sigtet for besiddelse af forskellige våben samt narkotika.

Den 48-årige er sigtet for ulovlig besiddelse af to salonrifler, en pistol af mindre kaliber, en signalpistol, en foldekniv samt ammunition. På hans adresse fandt politiet desuden godt 123 gram amfetamin, som han er sigtet for at besidde med henblik på videreoverdragelse.

Efter sigtelsen var blevet læst op, og den 48-åriges advokat have fortalt, hvordan manden forholdt sig til den, blev dørene lukket for offentligheden.

Det skete efter anmodning fra anklageren, der påpegede, at sagen endnu er ret ny for Fyns Politi.

- Vi er på et meget tidligt tidspunkt i en sag, som Fyns Politi først fik kendskab til for et par dage siden. Jeg vil nødig spolere muligheden for at efterforske sagen, sagde Kirsten Flummer.

Dommer Torben Østergreen-Johansen var enig:

- Det er en sag, der muligvis trækker tråde til andre personer, og dørene lukkes af hensyn til den videre efterforskning.