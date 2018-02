Vejret i 2017 var fantastisk for et forsikringsselskab - gråt og vindstille, lyder det fra Alm. Brand.

For forsikringsselskabet Alm. Brand var 2017 især på et punkt et godt år. Mildt vejr gav få stormskader, og det gavner på bundlinjen i selskabet,

Alm. Brand fik et overskud før skat på lige over en milliard kroner i 2017, oplyser selskabet i sit årsregnskab. Det er på linje med resultatet i 2016.

- I 2017 havde vi ud fra et forsikringsmæssigt synspunkt et fantastisk vejr. Det var gråt og trist, uden blæsevejr, storme og snevejr. Vi kan jo ikke tro på, at hvert år kommer til at se sådan ud.

- Så normalt regner vi med, at vi skal bruge fire procent af vores præmier til det hvert år, og i år var det på omkring en procent, siger Søren Boe Mortensen, der er administrerende direktør for Alm. Brand, til Ritzau Finans.

Alm. Brand er Danmarks fjerdestørste forsikringsselskab med en markedsandel, som ifølge selskabet er ti procent. Forsikringsselskabet har omkring 300.000 privatkunder og 100.000 erhvervs- og landbrugskunder.

Også et godt resultat fra Alm. Brands investeringer trækker op for 2017, hvor de samlede indtægter for hele koncernen, der også tæller Alm. Brand Bank, landede på knap 7,8 milliarder kroner. Det er en stigning fra 7,5 milliarder kroner i 2016.

- Markederne havde det godt, og man kunne frygte, at 2018 måske bliver lidt mere op og ned. I hvert fald februar måned er startet med at gå lidt ned, siger Søren Boe Mortensen til Ritzau Finans.

Alm. Brand forventer et overskud før skat på 450-550 millioner kroner for hele koncernen i år - altså knap en halvering i forhold til 2017.

Det er blandt andet usikkerhed om vejr og investeringer, der spiller ind.

Søren Boe Mortensen vurderer, at vejret indtil videre har været "okay" i år, da årets første dag med sne var tirsdag den 27. februar, mens der først er kommet vind af stormstyrke onsdag den 28. februar.

- Det, at der ikke er stormvejr, gavner altid. Snevejr er altid dyrt på bilsiden, og der har vi kun haft en dag indtil nu. Så det har været en god start indtil nu, siger han til Ritzau Finans.