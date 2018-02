BBBB - Bagsidens Billedberigelsesbureau

Østjylland: I går åbnede Danmarks første dukkebordel, meddelte adskillige medier. Der blev vist mange billeder af de ansatte, men ingen af kunderne. Det råder Bagsidens Billedberigelsesbureau bod på. Vi er som bekendt sat i verden for at berige overskrifter, der flagrer forvildet rundt uden et passende billede. Ved åbningen af Dukkebordellet kunne man for eksempel møde denne forventningsfulde kunde, der sang sin muntre sang: "Hva' ska' vi lege, spø'r vi hinanden. Far mor og børn ... eller hvem kommer først". Med åbningen af det nye etablissement får nok også endelig forklaringen på, hvorfor Anton revnede sine bukser.