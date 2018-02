Helene Grube

- Sidder i toget fra Aalborg mod København... Skulle have været på Hovedbanegården klokken 11, holder lidt uden for Roskilde og venter på signal til at køre. Da jeg tog fra Faaborg i morges (onsdag, red), havde jeg slet ikke tænkt tanken, at der kunne være så store forsinkelser. Vi har jo kun oplevet kulden og ikke sneen, så det er svært at forestille sig, hvordan det er andre steder i landet. Grunden til forsinkelserne er sne i Jylland og signalfejl på Sjælland.