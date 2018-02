Tyve havde medbragt stige for at nå op til dyre PH-lamper, der forleden nat forsvandt fra kapellet på Nyborg Sygehus.

Nyborg: At hælermarkedet for klassisk design er noget nær uudtømmeligt, har man mærket på Nyborg Sygehus, hvor to meget værdifulde lamper er blevet stjålet fra sygehusets kapel.

Indbruddet fandt sted natten mellem den 26. og 27. februar og blev opdaget af en portør på sygehuset, da han tirsdag morgen skulle smide affald i en såkaldt komprimator, der står ved siden af kapellet. Maskinen virkede imidlertid ikke.

- Fordi det var strømmen, der var gået, kom han hen til os, og så sagde han, at der i øvrigt også var blevet knust en rude i kapellet, siger Ole Dyhr, der er elektriker i Bygningsdrift og -service ved Sygehusenheden i Nyborg.

Han gik med portøren hen til kapellet.

- Tyvene havde slukket for strømmen, da de skulle tage lamperne ned, og derfor virkede komprimatoren heller ikke, siger Ole Dyhr, som anmeldte indbruddet til politiet tirsdag klokken 8.

Omkring 20.000 kroner er stykværdien af de stjålne lamper, som er tegnet af den kendte arkitekt og skribent Poul Henningsen, også kendt som PH. Modellen hedder PH Ringkrone, og lamperne stammer ifølge Ole Dyhr tilbage fra 1930'erne, uden at han dog tør sige, hvor længe de har hængt i kapellet i Nyborg.

De forholdsvis store lamper - en meter i højden og cirka 80 centimeter brede - har krævet et vist arbejde at få ned.

- Det er vel seks-syv meter op til loftet i kapellet, og de har haft deres egen stige med for at nå derop, fortæller Ole Dyhr.

Stigen blev efterladt, og politiet har taget den som bevismateriale foruden fingeraftryk.

Gerningsmanden eller -mændene har haft fred til at udføre den lyssky gerning i kapellet, der ligger på sygehusets vestlige side ud mod den stille villavej Grejsdalen, hvor nærmeste nabo er Handicapcenter Storebælt.

- Kapellet bliver ikke brugt længere, kun som lager, så der kommer ikke mange forbi deromme, og sygehuset er i dag et daghospital, så når de sidste er gået hjem ved 18-tiden, er der ret ugeneret, siger Ole Dyhr, som undrer sig over, hvad der sker med tyvekoster som kapellets PH-lamper.

- De lamper er jo ikke nogen, man bare lige afsætter på det lokale værtshus. Størrelsen gør også, at det ikke er nogen, hr. og fru Jensen kan hænge op hjemme i parcelhuset.

Politikommissær Preben Skytthe, Fyns Politi, bekræfter, at indbruddet er blevet anmeldt, og at man er i gang med at efterforske sagen. Fyns Politi hører gerne fra vidner eller folk, der ved noget om de stjålne lamper, på telefonnummer 114.