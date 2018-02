Svendborg: Hvor det fra morgenstunden har været på Tåsinge, at snevejret tog magten fra bilisterne, så er det nu også Svendborg by, Rantzausminde, den vestlige del af kommunen og Thurø, der er hvid og glat.

Kommunens vinterberedskab kører med alt disponibelt materiel og mandskab og forsøger at gøre veje og vænger farbare, ligesom Vejdirektoratet hele dagen har kæmpet med at holde Sundbrovvejen til at færdes på.

“ Vi kører med det hele og har gjort siden i morges. Men det fyger til bag os med frostsne i blæsevejret med det samme. Det er en lidt ulige kamp. Carsten Larsen, vagthavende leder af vinterberedskabet i Svendborg Kommune

Der har dog været kødannelse forårsaget af lastbiler, der ikke kunne forcere bakken op mod Bregninge fra Lundbysiden.

I Gudme kører Carsten Larsen rundt. Han har vagten i kommunens vinterberedskab og kan oplyse, at den østlige ende af kommunen er sluppet billigst.

- Her er de fleste veje sorte. Men er der et hul i et hegn eller lignende, så fyger det igennem og laver driver også her, siger han og fortæller, at det dog er Tåsinge, der er den største udfordring.

- Vi kører med det hele og har gjort siden i morges. Men det fyger til bag os med frostsne i blæsevejret med det samme. Det er en lidt ulige kamp.

- Så længe Vejdirektoratet med deres meget bedre materiel kæmper med hovedvejen, så er det endnu mere op ad bakke for os på bivejene, siger Carsten Larsen, der nu forsøger, om han kan kalde endnu en mand på arbejde.

- Vi kører med tre traktorer på det vi kalder klasse 2-veje for anden gang nu. På den måde holder vi et lidt større netværk åbent til for eksempel skolebusserne. De mindre veje og vænger tager vi til sidst.