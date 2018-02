Kursus

Rudkøbing: Har du planer om at gå i gang med at skrive dine erindringer, er der tirsdag den 6. marts kl. 19.00-21.00 og de følgende tirsdage i marts og april hjælp at hente i Borgerhuset, når Langeland Bibliotek arrangerer erindringsværksted med Marianne Volf Andersen. Hjælp til tryk og udgivelse er også en mulighed.

Formålet er at så et lille frø og få vækket skrivelysten, fortæller Marianne Volf Andersen.

- Når man skriver, skal man tænke lidt som en skuespiller, der træder ind på scenen: Det er dig, der er hovedpersonen. Du skal føre læserne ind i dit univers. Opgaven består i at gøre oplevelsen nærværende, troværdig og vedkommende for andre. I erindringsværkstedet vil vi arbejde med forskellige skriveøvelser med udgangspunkt i sanserne. Vi kender alle udtrykket "at være ved sine fulde fem" - men det er de færreste af os, som virkelig er det. Vi er allerhøjest ved vore fulde to, nemlig syn og hørelse, fortæller Marianne Volf Andersen, som forklarer at dufte, smag og følesans også spiller ind, når vi erindrer.

Tilmelding til erindringsværkstedet er ikke nødvendigt, men medbring selv skriveredskab - enten i form af en computer eller papir og blyant.