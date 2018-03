Debat: Løfterne skal holdes, Mette

Læserbrev: Vil partiformand for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, bruge sit nye udlændingeudspil til at stjæle vælgere fra DF og pludselig efter valget beklage, at S-forslagene desværre ikke kan realiseres på grund af hensyn til internationale konventioner?

Det vil DF teste hende på i den nærmeste fremtid.

Hvem husker ikke, hvordan Helle Thorning Schmidt før valget i 2011 turnerede landet rundt med løfter, som i sidste ende førte til serien af eklatante løftebrud.

DF vil bruge parløbet med S til at presse regeringen til at levere den politik, der er nødvendig for Danmark, og som DF længe har stået for.

Hvis S tøver med at indføre sin egen politik, vil vi i DF øjeblikkeligt sætte gang i en benhård kritik af S og beskylde partiet for at ville snyde vælgerne forud for et valg.

Varen skal leveres til gavn for Danmark. Vi har ikke tid til at vente. Tallet for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er eksploderet og nærmer sig de 500.000, og udgifterne er steget til 36 milliarder kroner. Sæt i gang inden vores velfærdssamfund forsvinder.