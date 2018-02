Debat: Få elektrificeret jernbanen mellem Odense og Svendborg nu

Synspunkt: Jeg er nok en af alle de fynboer, der fra tid til anden følger med i, hvordan det går med anlæggelsen af den kommende letbane i Odense. For mit vedkommende gør jeg det kun af interesse for projektet, fordi jeg synes det lyder spændende, at sporvognene er på vej tilbage, ganske vist i en både ny og nok meget anderledes form.

Der er nok nogle som har fortrudt, at sporvognslinjerne i København, Odense og Århus blev nedlagt i sin tid.

Men nu tilbage til Odense Letbane. Så vidt jeg har forstået, er en letbane en mellemting mellem et rigtigt tog og de førnævnte sporvogne. Jeg har fra tid til anden set det kort over Odense, hvor man kan se letbanens projekterede etape et og etape to, og det ser umiddelbart meget spændende ud. Jeg mener også at kunne huske, at have set et interview på TV2/Fyn for et par år siden med en mand, der fortalte noget om, at det ville være fint, hvis letbanens tog en gang i fremtiden ville kunne komme til at køre både til Middelfart og Nyborg.

Det ville vel derfor også være godt, hvis letbanens tog ligeledes ville kunne køre her til Svendborg. Den i december 2017 indviede letbane i Århus har jo fået inkluderet to jernbaner fra Århus til hhv. Grenå og Odder med den dertil nødvendige elektrificering af de to jernbaner.

Hvorfor er en elektrificering af Svendborg-banen ikke kommet med i letbane-projektet i Odense, således at både Svendborg og de mellemliggende byer kan blive koblet direkte på Odenses Letbane? Det vil da være oplagt, at få elektrificeret Svendborg-banen, så den kan blive en del af Odenses letbane, ligesom det er blevet gjort med Odder-banen og Grenå-banen, som jo nu begge er dele af Århus Letbane.

Jeg har hørt, at Odense Letbanes etape et skal have sin ene endestation ved Tarup Centret, hvilket er en god og oplagt mulighed, så der kan blive bedre adgang både til og fra butikscentret, når det dermed får en letbanestation. Hvorfor kan letbanen ikke ligeså godt få en endestation i Otterup og dermed blive ført forbi Odense Lufthavn (Hans Christian Andersens Airport) ved Beldringe med en station der?

Det virker da oplagt, at få anlagt den omtalte endestation anlagt i Otterup i stedet for ved Tarup Centret, således at Odense Lufthavn kan få en station, som kan gøre det meget lettere at komme både til og fra lufthavnen, når nu lufthavnens ejere vel nok forventer, at få mere passagerflytrafik til lufthavnen i fremtiden.

Jeg håber, at en elektrificering af Svendborgbanen og en forlængelse af Odenses kommende letbane ud til Otterup via Odense Lufthavn nu er noget, som politikerne vil finde værd at tage op til overvejelse.