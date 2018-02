Debat: Glem ikke de faglærte i teknologipagten

Læserbrev: Det buldrer løs med udsagn om alt det gode, som den kommende teknologipagt kan gøre for arbejdsmarkedet. Der er tale om et højt profileret samspil mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og fire ministerier, der startes op til foråret, hvor parterne skriver under på en række forpligtelser.

Regeringens mål er, at 20 procent flere skal gennemføre en faglært eller videregående uddannelse indenfor IT, teknik og naturvidenskab. I så fald vil Danmark om ti år stå med 10.000 flere ingeniører, dataloger, elektrikere og andre med tekniske færdigheder. Det kunne pege i retning mod flere unge på erhvervsuddannelserne.

Med mindre de unge i stedet retter blikket mod andre brancher med endnu mere teknologisk fokus. Det kan vi kun gisne om. Men Erhvervsministeriet har i hvert fald ifølge en pressemeddelelse en ambition om, at Danmark vil vende en faldende tendens i antallet af faglærte til en stigning.

Regeringen taler her om at styrke og inddrage digitale løsninger i undervisningen og de afsluttende prøver samt etablere et center, der samler og udbreder viden om digitalisering på erhvervsuddannelserne. Det er også meget godt. Men flytter det noget? Måske. Men lad os håbe, at buddene bliver noget mere slagkraftige.

Når talen falder på de rent teknologiske områder, er man helt anderledes klar i spyttet. Her hedder det sig, at der skal indføres et obligatorisk fag, der hedder informatik, både i folkeskolen og i gymnasierne, der går helt op på A-niveau. De unge skal her lære at kode, så de kan skabe noget med IT. Og det vil sikkert flytte noget.

Men Danmark står til at mangle 70.000 faglærte i 2025. Arbejdsgiverne repræsenterer håndværks- og industrivirksomheder over hele landet, der må sige nej til ordrer, fordi de ikke kan rekruttere den nødvendige arbejdskraft. Derfor kunne jeg godt ønske mig, at der var lidt mere konkret snak om erhvervsuddannelserne i teknologipagten.

Pilen peger selvfølgelig også mod virksomhederne. De kan selv gå ind og tage ansvar for at løse det her. Men mange tager allerede et stort ansvar ved at stille en masse praktikpladser til rådighed. Så der skal meget mere til, hvis vi skal vende det her. Virksomhederne kan ikke løse det på egen hånd. Der skal en mere målrettet politisk prioritering til. Forhåbentlig er der større grund til optimisme til foråret.