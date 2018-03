Faaborg: Kirsten Henriksen og Jonna Rosa passer butikken Stine & Ko i Herregårdscentret i Faaborg. Kirsten designer selv en stor del af butikkens tøj, og kan målrette kollektionen mod kunderne. De to ser gerne Faaborg satse endnu mere på specialbutikker.

Hvad gør din butik til noget helt særligt?

Kirsten: Vi favner alt, fra slanke siv til flot frodighed. Hos os har tøjet anden stil og er produceret i naturens lækre materialer. Her handler det om type og stil fremfor alder. Vi sætter en ære i den personlige og ærlige betjening, for det er en stor fornøjelse at kunne vejlede og hjælpe vore kunder til at få en god oplevelse hos os. Sammen finder vi den rigtige løsning for kunden og tøj, der komplementerer kroppen. Vores kunder kommer fra hele Fyn, og så er det perfekt, at vi har parkering lige uden for døren.

Åbningsår: 2000.Ejer: Kirsten Henriksen.



Målgruppe: Voksne kvinder fra 35-100 år i str. S - 4XL.



Vareudbud: Primært kjoler, bukser overdele og begrænset dele af overtøj. Alt tøj er i naturens egne materialer såsom bomuld, uld, hør, silke og bambus.



Del af kæde: Nej. Har tre butikker i henholdsvis København, Svendborg og Faaborg.



Webshop/hjemmeside: Hjemmeside og to Facebook-sider, "Stine&KoFyn" og en nyoprettet gruppe "Kreative Kunder", hvor kunderne kan dele råd, tips og udveksle erfaringer.



Antal ansatte: Kirsten Henriksen, Jonna Rose dækker butikken i Faaborg, og Anette Brownum er fast i Svendborg-butikken.

Kirsten designer selv omkring en tredjedel af butikkens tøj, som herefter produceres i Polen og Litauen. Det er en stor glæde at kunne målrette vores kollektion til kunderne. Tøjet produceres kun i ét eksemplar i hver størrelse, og man kan derfor være ret sikker på ikke at støde ind i andre, der har det samme tøj på. Inspirationen hentes bl.a. på messer i Düsseldorf og Bella Centret, og derudover er Kirsten ofte på stofmesser i både Holland og Paris.

Hvad er det sjoveste, værste eller mest pinlige, du personligt har oplevet i butikken?

Jonna: Det værste og vildeste, vi har oplevet, var, da vi i 2006 havde brand i butikken. Der var gået overgang i kaffemaskinen i baglokalet, og det udviklede en virkelig voldsom røg. Jeg (Jonna, red.) var lige mødt ind, og sprinklerne kørte på fuldt tryk, så der stod 10 centimeter vand over hele centret. Da slog det mig pludselig, at vores computer jo stod derinde, så jeg greb resolut paraplyen og løb ind i baglokalet, som var fuldstændig sort af røg, og fik reddet vores computer. Selv om det var en frygtelig situation at stå i, trådte bank og forsikringsselskab med det samme ind og tog affære, så efter 14 dage var butikken reetableret på ny og tøjet kommet retur efter afgiftning. Da branden skete, havde vi lige fået en mængde nye varer hjem, så dem solgte vi efter afgiftningen til 50 procent i et kæmpe brandudsalg, hvor folk i bogstavelig forstand stod i stimer for at komme til. Det var simpelthen vildt at opleve, for vi solgte på én måned, hvad vi plejer at sælge på fire, og butikken blev næste fuldstændig tømt.

Hvad er en god handel, set med dine øjne?

Jonna: Når vi har en kunde, der efter ærlig rådgivning går glad og tilfreds ud af butikken og har lyst til at komme igen. Det drejer sig for os om, at kunden oplever ærlighed og får en god oplevelse i forretningen, uanset om det genererer køb eller ej. Derudover er det fantastisk, når vore kunder fortæller om deres besøg i butikken til venner og bekendte. Det er den bedste reklame, vi kan ønske os. Vi hjælper også gerne kunder, der har købt et stykke tøj i en anden butik, med at finde tilbehør eller supplerende garderobe hertil.

Hvad ser du aktuelt som de største udfordringer for butikslivet?

- Vi har alt for mange genbrugsbutikker og mangler flere spændende specialbutikker, siger Jonna, og Kirsten nikker samstemmende.

Hvordan bliver Faaborg en endnu bedre handelsby?

Jonna: Jeg kunne godt ønske mig, at Faaborg fik ry for at være byen med de lækre specialbutikker. Vi kan i vores forretning se, at folk er villige til at køre efter gode kvalitetsvarer, der ikke er masseproduceret. Kommunen bør generelt gøre byen mere indbydende, så det appellerer flere til at flytte hertil. Mange københavnere, specielt efterlønnere og pensionister, der er opvokset på Fyn, vender tilbage igen, men vi har også brug for at kunne trække børnefamilierne til. Det vil jo kræve, at der er job at få, og at børnepasningsordningerne er fyldestgørende. Vores skønne by og rige kulturliv skal også promoveres yderligere, så vi bliver langt mere synlige. Derudover bør byen gøres mere parkeringsvenlig, da det også vil gavne butikslivet. Traditioner er vigtige for alle, så hvorfor ikke også forsøge at skabe os nogle nye traditioner i byen. Vi har her i Herregårdscentret fællesmøder, hvor vi bl.a. arbejder med ideudveksling med henblik på, at vi sammen kan skabe kommende aktiviteter og arrangementer i vores snart færdigrenoverede center.

Hvad laver du efter lukketid?

Kirsten: Jonna spiller bridge, og jeg (Kirsten, red.) "leger" med tøj og re-designer mit eget tøj eller sko. Det har jeg altid gjort, for efter et stykke tid, så skal der jo ske noget nyt, og så kaster jeg mig over saks og tråd igen. Jeg har designet tøj i snart 60 år. Det kan jeg slet ikke stoppe med, og det er fantastisk at kunne have et arbejde, der samtidig er ens hobby. Så kan jeg ikke ønske mig mere.