Fredericia: Han en af landets mest anerkendte astrofysikere ved Niels Bohr Instituttet i København med speciale i de første stjerner og galakser, som blev dannet efter Big Bang.

Navnet er Johan Fynbo, som trods navnet er født og opvokset i Herslev uden for Fredericia. Han kan opleves under et foredrag om universets skønhed i Trinitatis Sognegård, torsdag 1. marts klokken 16.30-18.

Johan Fynbos arbejde med at forstå universets galakser hænger i høj grad sammen med en ærefrygt over for den skønhed, der er i verdensrummet. I et tidligere interview siger Johan Fynbo, at han ser tilværelsen som et puslespil: Nogle steder passer de videnskabelige brikker. Andre steder er der plads til troen på en skaber./EXP