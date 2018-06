- Jeg har det godt i Fredericia, det er her, det sner inden for mit område. Det at kunne arbejde så koncentreret på at forny genren, at arbejde tæt sammen med musicalakademiet om talentudvikling og at have skabt det her sprudlende miljø ? jamen jeg stortrives her, siger teaterchef Søren Møller, Fredericia Teater. Foto: Peter Leth-Larsen

Han leverer den ene kæmpesucces efter den anden, så publikum og anmeldere jubler. Også i udlandet elsker man den danske teaterchef fra det engang undertippede provinsteater i Fredericia, og jobtilbud mangler han ikke. Mød Søren Møller, manden, som ikke kunne drømme om at forlade sit teater, uanset hvor attraktive tilbuddene er.

Fredericia: På scenen giver skuespillerne alt, hvad de har i sig, og i morgen gør de det igen, ignorerer trætheden, vablerne og de ømme tæer og bliver ved og ved, tager den forfra igen og igen, indtil hvert eneste trin og hver en tone sidder lige i skabet. Forberedelserne til Prinsen af Egypten er i fuld gang på Fredericia Teater inden verdenspremieren den 6. april, og allerede nu venter anmelderne spændt - kan han gøre det igen? Kan teaterchef Søren Møller tage fusen på alle og endnu engang levere en musical i verdensklasse?

Den forskel vi gør for byen, for hoteller og restauranter, når vi spiller for en fyldt sal - det er så dejlig konkret, og det er dybt tilfredsstillende. Søren Møller, teaterchef

Fredericia Teater - fra underskud til kassesucces Den 46- årige Søren Møller har stået i spidsen for udviklingen af Fredericia Teater fra en underskudsforretning til landets næstbedst sælgende teater efter Det Kongelige Teater.



I 2011 blev han for første gang kontaktet af Disney, som ønskede at samarbejde med Fredericia Teater om en dansk version af musicalen Aladdin.



Siden har teateret skabt flere produktioner i samarbejde med det amerikanske produktionsselskab, og til efteråret har Fredericia Teater premiere på sin fjerde Disney-musical, når Tarzan får premiere. Lige nu er man i gang med castingen. Flere end 400 håbefulde ansøgere fra hele verden har været til audition.



I de senere år har Fredericia Teater gjort sig bemærket med egenudviklede forestillinger, som er blevet kæmpe hit hos publikum og har stukket alle billetsalgsrekorder.



Teatrets succes har sat gang i planerne om et nyt teaterhus. Et trecifret millionprojekt i Kanalbyen er under overvejelse. Der er tale om et Musicalcenter med en teatersal med plads til 1200 mennesker og en mindre sal med 300 siddepladser og 450 ståpladser. Projektet skal bl.a. finansieres via fonde.

Historien har det hele Fortællingen om Moses og hans bror Ramses, som blev Farao af Egypten, om hittebarnet, som blev prins og siden landflygtig for endelig at vende tilbage til fødeland og føre sit folk ud af slaveriet, har det hele. Forestillingen indeholder det bedste fra eventyrernes verden og alt det, som ingen forventer, og der er gåsehudsgaranti, lover Søren Møller: Musik, som får hårene på armene til at stritte, og sange, som spiller videre i hovedet længe efter tæppefald. Og så lover han en sceneteknik, der overgår den, som fik samtlige danske anmeldere til at give Fredericia Teater toppoint for Disney-musicalen Klokkeren fra Notre Dame i 2016, fordi man ikke havde set noget lignende før på den danske musicalscene.

Vil overgå sig selv Søren Møller kan, sammen med sit dygtige hold, lide at overgå sig selv, at gøre det umulige. Hver premiere skal helst være anderledes og mere imponerende end noget, man har set før, og når nogen fremturer, at succesen vel ikke kan blive ved - at han da må lave en skævert en dag, giver han ikke meget for det. - "Nu må det også snart gå galt", siger nogen. Men hvorfor det? Vi ved jo godt, hvad vi laver, udbryder teaterchefen, som denne dag har taget en pause fra prøverne for at give endnu et interview i rækken. Han er selv blevet en god historie - manden bag det ene musicalhit efter det andet. Som på bare seks år har forvandlet et undertippet provinsteater med en elendig økonomi til landets næstbedst sælgende efter selveste Det Kongelige Teater. Han, der som dreng drømte om at blive rocksanger, som er uddannet sanger fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus og herudover har studier i dramaturgi fra universitetet. Som er kendt og respekteret i verdens ypperste musicalkredse i en grad, så de ringer fra Broadway til Disney og senest Universal/DreamWorks for at arbejde sammen med ham. Succesen har ført til flere prominente poster ved siden af jobbet som teaterchef. Han sidder i bestyrelsen for National Alliance for Musical Theatre i New York, og i 2016 blev han udpeget som formand for den internationale komité og jury, som hvert år udvælger de vigtigste forestillinger blandt flere hundrede nye musicals - nemlig de otte, som skal præsenteres for resten af branchen på en prestigefyldt festival i New York.

Højtflyvende og folkelig Det lyder højtflyvende. Det er det også. Men herhjemme er han især kendt som manden, der kan give nyt liv til mere og mindre glemte kulturskatte som Shu-bi-dua og Rasmus og Tommy Seebachs musik. Historien om Shu-bi-dua og efterfølgende den om grandprix-ikonet Seebach er under hans hånd blevet til folkelige succeser, som har trukket titusinder i teatret. Og han er hverken bange for eller for fin til at være folkelig - tværtimod gør det ham stolt, siger han. - Vi er ikke bange for det folkelige, vi omfavner det. I kulturkredse har man set ned på 'folkelighed' - men jeg har det lige omvendt: Det ligger i ordet 'folkelig', at det er noget fælles. Noget, som rammer os alle sammen i hjertet, og som betyder noget. Derfor er jeg ikke bange for at være folkelig, men det betyder ikke, at man ikke kan fylde nogle flere kalorier i begrebet. Seebach-musicalen er for eksempel fantastisk underholdning, nostalgi og grandprix, men den er også en alvorlig historie om en mand, som tabte til alkoholen, et tema, som er relevant for mange. Seebach er underholdning, den er let tilgængelig, men den skal samtidig give publikum noget med hjem at tænke over, siger han om hitmusicalen, som efter at have spillet for fulde huse i Fredericia nu går sin sejrsgang i Musikhuset i Aarhus på vej mod Det Kongelige Teater til sommer.

Den gode leder Typisk er han med til at udtænke historien og skrive en synopsis. Herefter tager dygtige folk over, som teatrets faste dramatiker Mads Æbeløe. - Jeg skriver ikke replikker og sådan, men jeg er med til at lave fundamentet, som huset - forestillingen - skal stå på, når vi taler om vores egne produktioner. Jeg skal kvalificere og inspirere og have dialogen med manuskriptforfatter og instruktør. I hver sin ende af den udviklingsproces er jeg meget med. Som leder har han den grundlæggende holdning, at han skal være så meget i 'makro' som muligt. At det er vigtigt at kunne zoome ud og have det store overblik for at kunne zoome ind på detaljen. - Når man skal have det samlede overblik over noget så kaotisk som et kunstnerisk miljø, er det vigtigt, at man som chef bliver i makro. Som leder skal man passe på med at bo i mikro - det skal specialisterne gøre, og de er topkompetente folk. Til gengæld skal jeg kunne zoome ind og tage den kvalificerede samtale om lyd, lys, scene, instruktion, dramatik osv. Jeg skal have musikalsk forståelse og kompetencer, men jeg behøver ikke være den bedste. Min opgave er at sætte et hold omkring mig af mennesker, som er lige så gode eller dygtigere end mig. Den vel nok allervigtigste opgave er castingen inden en ny forestilling. At finde den rigtige sanger og skuespiller til opgaven er nøjagtigt som at skulle ansætte en nøglemedarbejder i en virksomhed. Én forkert beslutning, og det kan betyde økonomiske problemer og kunder, som svigter butikken. - Man kan vælge en vanvittig dygtig hovedrolle, men er vedkommende forkert til rollen, kan man være sikker på problemer. Som regel er vi et team bestående af koreograf, kapelmester, instruktør og så jeg selv, som er med i casting- processen. Men jeg har det sidste ord.

Internationalt gennembrud I de senere år har han lagt energi og hjerteblod i at producere og markedsføre danske musicals i udlandet, og han er overbevist om, at dansk musical står over for et internationalt gennembrud. Egne produktioner som "Lizzie" har spillet i London og begejstret anmelderne, og flere nye forestillinger får snart premiere i USA. - Min erfaring er, at man ikke kan få den store gennemslagskraft, før man har opbygget et brand. Folk vil være sikre på, at man nu også er et stort brand, før de tør købe produktet, siger Søren Møller, som har skabt et unikt musicalmiljø med viden og kompetencer i international klasse i en dansk provinsby med små 40.000 indbyggere. - Der er intet til hinder for, at fremtidens store internationale musicals kan udvikles i Danmark. Det handler om viden og kompetencer og netværk, og de sidste 20 år har vi arbejdet målrettet med talentproduktion her i Fredericia. Det er en investering fra vores side i dansk musicals internationale fremtid. Og det internationale gennembrud venter lige om hjørnet, vurderer han. - Når man har med kunst og kultur at gøre, kan man aldrig helt forudsige, hvornår noget bliver en succes, men jeg tror på, at inden for to-tre år kommer man til at se en danskudviklet musical få succes internationalt.