Debat: Handicap må ikke stå i vejen for job

Alt for mange borgere med handicap står fortsat uden for arbejdsmarkedet. Det kræver handling. Med satspuljeaftalen fra 2017 er der bevilget en lille million kroner til et projekt i Kerteminde Kommune, hvor der er fokus på at bringe unge med ADHD og ADHD-lignende vanskeligheder tættere på uddannelse og job. Det glæder mig, at vi kan støtte projekter som dette, der skal hjælpe mennesker med handicap ind på arbejdsmarkedet. Det er godt for den enkelte, og det er godt for samfundet.

Det går forrygende godt på arbejdsmarkedet i øjeblikket med høj beskæftigelse og lav ledighed. Det skal vi sørge for også kommer mennesker med handicap til gavn. Personer med handicap har en markant lavere beskæftigelsesprocent end befolkningen generelt, så potentialet er stort. Ifølge Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) siger knap 50.000 ikke-beskæftigede mennesker med handicap, at de har en høj arbejdsevne og har et ønske om at komme i job. Det skal virksomhederne drage fordel af. Vi skal udnytte, at vi befinder os i en tid, hvor vi mangler hænder og arbejde for, at få endnu flere med til jobfesten. Det vil samtidig give den enkelte borger et løft, at man kan få et job, med det der følger af kolleger, fællesskab og masser af livskvalitet.

Virksomhederne bærer selvfølgelig også et ansvar, og mit indtryk er, at mange virksomheder er klar til at ansætte mennesker med handicap. Det gælder både virksomhedernes indstilling og deres fysiske rammer f.eks. hvis medarbejderen sidder i kørestol. Men kommunerne skal også hjælpe og øge sandsynligheden for, at så mange borgere som muligt kommer ind på arbejdsmarkedet. Her vil projektet i Kerteminde Kommune styrke indsatsen for unge med ADHD. Deltagerne får nogle konkrete værktøjer, der gerne skal kunne bruges i et fremtidigt job. Dette kombineres med virksomhedspraktik, så borgeren har en mulighed for at afprøve de nye strategier i en konkret jobsituation. Undervejs vil kommunen følge op med individuelle samtaler med borgeren, og jeg håber, at projektet vil skabe grobund for, at flere borgere med ADHD og ADHD-lignende udfordringer vil få foden indenfor på jobmarkedet.