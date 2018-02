hjemløse

Fredericia: Kirkens Korshær har været ude med soveposer og tæpper til de tre til fem hjemløse, som ikke har en varm seng at tilbringe de isnende kolde nætter i. Samtidig er barakkerne i Madsby Parken blevet lukket op, så de hjemløse også kan få tag over hovedet her.

- Vi er hele tiden i kontakt med dem, og vi sørger også for, at de får varm kaffe og mad, siger Lone Kronborg Tang, der er stedfortrædende leder i Kirkens Korshærs varmestue.

Det er via varmestuens kontakter i miljøet, at Kirkens Korshær finder frem til dem.

De hjemløse har som altid også mulighed for at få kulden ud af fingre og fødder i varmestuen i Danmarksgade. Her er åbent i dagtimerne, og hver onsdag er der mulighed for at få et måltid varmt mad.

Lone Kronborg Tang ved, at der er en bed & breakfast i Hvidbjerg, som også har tilbudt hjemløse en varm seng i den sibiriske kulde, der har lagt sig over landet, og at der i det hele taget er stor interesse for at hjælpe dem, som ikke har nogen bolig at opholde sig i.

Hun opfordrer til, at man henvender sig til Kirkens Korshær, hvis man har nogle gode ideer til, hvordan man kan lette disse kolde dage for de hjemløse.

Det er også muligt at ringe til Dit Akuttilbuds døgntelefon på 20 66 03 35, hvis man møder en hjemløs.

Varmestuen i Danmarksgade 79 står klar med ly, mad og varmt tøj mandag, tirsdag, torsdag, fredag fra klokken 10.00 - 14.00, onsdag fra 10.00 - 14.00 og 16.00 - 20.00 og søndag fra14.00 - 16.00.