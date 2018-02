Sammenbrud: Det er meget beklageligt, at parterne på det kommunale område er gået fra hinanden. For fem år siden var folkeskolen igennem en lang periode med lockout og med et lovindgreb til følge. Vi har gennem 5 år været uden en reel form for arbejdstidsaftale for lærerne. En lang række kommuner har selvstændigt fundet frem til en form for fælles udgangspunkt eller grundlag for lærernes arbejdstid:

- Fordi man har fundet det bedst og nødvendigt for at drive en fælles kommunal folkeskole.

- Fordi man lokalt har fundet det nødvendigt med nogenlunde samme afsæt for at arbejde i folkeskolen.

Skolelederne har igen fundet et fodfæste og kan igen sammen med lærerne og andet personale tale om at udvikle folkeskolen og komme videre med de opgaver og udfordringer der er. Vi kan igen tale om den gode undervisning i skolen til gavn for vores børn og unge mennesker.

Folkeskolen har IKKE brug for igen at blive bombet tilbage og starte forfra. Tag så arbejdshandsken på og få talt Jer frem til en rammeaftale for lærernes arbejdstid. Andet dur ikke.