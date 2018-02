Odense Bulldogs skulle kun bruge et point mod Esbjerg for at komme i slutspillet, men det blev til fynsk nederlag på 1-6. Dermed skal Bulldogs ud i en knald-eller-fald-serie mod Herlev om en kvartfinaleplads.

Ishockey: Odense Bulldogs må ud i play-in-kampe mod Herlev Eagles om en plads i kvartfinalerne. Bulldogs greb ikke chancen i sidste runde af grundspillet sent tirsdag aften, hvor Herning ellers rakte en hjælpende hånd med en sejr på 4-2 over Rungsted. Dermed skulle Bulldogs blot have et point mod Esbjerg for at gå forbi Rungsted og sikre sig sjettepladsen, der giver direkte adgang til kvartfinalerrne. Men Bulldogs tabte på hjemmebane 1-6 til de regerende formstærke mestre. Odense Bulldogs-Esbjerg Energy 1-6 (0-1, 1-2, 0-3) Ishockeyligaen

Mål: 0-1 Alexis Loiseau (18.28). Assist: Justin Crandall og Anders Koch.



1-1 Jacob Johnston (23.31). Assist: Martin Larsen og Søren Nielsen.



1-2 Christian Wejse (24.53). Uassisteret.



1-3 Carson McMillan (35.33). Assist: Alexis Loiseau og Justin Crandall.



1-4 Colin Vock (42.52). Assist: Adam Miller og Justin Crandall.



1-5 Justin Crandall (43.46). Assist: Carson McMillan.



1-6 Phillip Bruggisser (45.19). Assist: Christian Wejse.



Udvisninger: Odense Bulldogs: 4 x 2 min. Esbjerg Energy: 3 x 2 min.



Bedste spillere: Odense Bulldogs: Jacob Johnston. Esbjerg Energy: Justin Crandall.



Dommere: Jens Christian Gregersen og Jonas Reimer.



Tilskuere: 777.



Næste kamp: Fredag 2. marts kl. 19.30, play-in, 1. kamp, Herlev Eagles-Odense Bulldogs. I serien skal man vinde tre kampe for at gå videre, og Odense fører på forhånd 1-0 i kampe i kraft af en højere placering i grundspillet. Det var det niende nederlag i de seneste 11 kampe for Bulldogs, der nu skal ud i en nervepirrende knald-eller-fald-serie mod nummer 10, Herlev, i en serie med op til fire kampe på fem dage. Første kamp spilles i Herlev på fredag klokken 19.30, og anden kamp allerede lørdag aften klokken 19.00 i Odense. Bulldogs har i kraft af den højere placering en føring på 1-0, inden bedst-af-fem-serien starter. Bulldogs havde mulighederne i første periode, hvor Martin Larsen og Jonas Larsen havde to åbne muligheder i fri position. Men det var de gæstende mestre, der scorede periodens eneste mål ved canadiske Alex Loiseau halvandet minut før periodens udløb. Bulldogs udlignede tre minutter inde i anden periode, da Jacob Johnston styrede et slagskud fra Martin Larsen ind bag Mathias Seldrup i Esbjergs mål. Men et minut senere kom Esbjerg igen foran på et bizart mål. Et ufarligt skud fra Christian Wejse havde Hannu Toivonen blokeret mellem benene, men dommerne havde ikke fløjtet, og da den finske keeper flyttede benene en anelse, smuttede pucken ind i nettet. Målet rystede Bulldogs, der aldrig fandt sig selv i resten af perioden. Carson McMillan hamrede pucken ind til 3-1 efter solidt Esbjerg-pres fire minutter før tid i anden periode.

Folk søgte nattesæde