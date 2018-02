For Kjartan Finnbogason var det en stor forløsning at score sit første mål siden september i remisen mod AGF.

AC Horsens-angriberen Kjartan Finnbogason havde ikke scoret i Alka Superligaen siden den 29. september 2017, og den islandske VM-bejler var derfor glad, efter han scorede til 1-1 i overtiden af tirsdagens kamp mod AGF.

- Det var en kæmpe forløsning, det kunne du se på mig, siger Kjartan Finnbogason.

Ifølge islændingen skyldes de manglende mål, at han har tænkt for meget på at lave mål.

- Jeg tror, at jeg har tænkt lidt for meget på at lave mål. Det kan gå ind og gøre dig låst, når du begynder at tænke for meget. Det skal jeg lade være med.

- Jeg har brug for, at jeg laver mål, og holdet har brug for, at jeg laver mål. Det er det, jeg lever af, siger angriberen.

Horsens' assistenttræner, Emil Lyng, fortæller, at hele holdet under Finnbogason at være kommet på tavlen igen.

- Det glæder os utrolig meget, at det er ham, der fik scoret. Han har været tæt på i lang tid, og kan vi få ham i gang igen, så er det fantastisk, siger Lyng.

Selv om Horsens-anføreren bejler til en plads ved VM i Rusland for Island, så kommer Horsens i første række:

- Selvfølgelig har jeg også nogle personlige målsætninger, som jeg kigger på, men Horsens kommer først, og jeg føler også, at jeg har haft en stor del af æren i den succes, som holdet har.

Hvis Finnbogason skal med til Rusland, så handler det om held og spilletid.

- Det handler om held og også om at spille, og jeg har spillet næsten alle minutter i sæsonen. Jeg skal bare til at lave nogle flere mål, siger han.

Kjartan Finnbogason har scoret fem mål for Horsens i Alka Superligaen denne sæson.