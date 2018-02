- Vi har set bilag, der undrer os, og derfor har vi i forvaltningen fundet anledning til at kontakte Skat. Vi er ikke skatteeksperter, og det er op til Skat at kigge på, om det er skattesnyd.

Det er B1909's støtteandel på 400.000 kroner om året, kommunen vil have undersøgt - den anden del får H.C. Andersen Skolen - og foreløbig ønsker Susanne Crawley Larsen ikke at afbryde samarbejdet.

- Odense Kommune skal selvfølgelig have tillid til, at de foreninger, vi samarbejder med, ikke snyder og begår ulovligheder. Men vi er nødt til at slå koldt vand i blodet. Som kommune er vi ikke blevet snydt, og der er afleveret regnskaber, der er godkendt af statsautoriserede revisorer. Det her er et mellemværende mellem Skat og B1909.

Hvis det viser sig, at B1909 har snydt i skat, forestiller du dig så at fortsætte samarbejdet?

- Det afhænger blandt andet af, om det her gennemsyrer hele foreningen, eller om det er en enkeltperson. Jeg kan godt forestille mig en forening, der siger, at de nu har ryddet op, og jeg har som regel rimelig nemt ved at tilgive fejl, konstaterer Susanne Crawley Larsen.

- Når det er sagt, så har fodboldskolen gennem årene været på sparelisten adskillige gange, og når vi i løbet af foråret både skal se på indsatserne i Vollsmose og evaluere den nye klubstruktur, så skal vi vurdere, hvordan vi bedst bruger pengene.