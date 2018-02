Konfrontation

Der er hverken noget forkert eller underligt i, at trænernes løn i B1909's fodboldskole er udbetalt som skattefri godtgørelser, fastholder Jan Bramsen, der er formand for B1909.

Jan Bramsen, hvorfor er lønningerne i B1909's fodboldskole udbetalt som skattefri godtgørelser primært for kørsel?

- Det er den måde, den slags bliver lavet på. Det er helt almindelig praksis, og sådan foregår det alle steder med ansatte på frivillige aftaler. De kan få 5700 kroner skattefri godtgørelse og så kørepenge derudover - det er 3,54 kroner per kilometer.

Rådmanden undrer sig over, at der bliver brugt så mange kørepenge i et lokalt forankret projekt, som samtidig har adgang til to busser. Hvor kører bilerne hen?

- De kører til stævner og turneringer. Det kan være i Horsens og rundt omkring på Fyn. Busserne er til børnene - trænerne kører i biler til og fra klubben flere gange om ugen.

Så der er ikke noget at komme efter?

- Ikke det mindste. Det er kørt helt, som det skal, og der er intet mærkeligt i det.

Men I har jo andre sager, hvor tidligere spillere og trænere har fortalt, hvordan de har fået deres løn udbetalt som kørepenge uden at have kørt kilometerne. Det kan være nærliggende at tro, at det samme er sket i forbindelse med fodboldskolen?

- Det er rigtigt, der tidligere har været køresedler, der ikke var i orden. Men når en ansat kommer med en køreseddel, kan vi ikke tjekke den på alle mulige måder. Vi stoler på, det er rigtigt. Selvfølgelig har vi også et ansvar, og vi vurderer, om det er overvejende sandsynligt, at en medarbejder for eksempel har kørt til Svendborg.

Du siger, der tidligere har været problematiske køresedler. Betyder det, at der nu er ryddet op?

- Langt det meste er. Men jeg kan selvfølgelig ikke garantere noget.

Børn- og Ungeforvaltningen beder nu Skat om at se på lønningerne fra fodboldskolen. Hvad mener du om det?

- Det er mærkeligt, for bilag, kontrakter og afregningsgodtgørelser ligger der jo allerede i forbindelse med den anden sag, som Skat er ved at undersøge. Og så er jeg skuffet over, vi ikke har fået en orientering om det her fra forvaltningen. B1909 er, trods afgørende part i sagen og flere henvendelser til forvaltningen, endnu ikke blevet hverken inddraget eller orienteret om resultatet af undersøgelsen, og vi kan derfor udelukkende forholde os til rådmandens udtalelser til medierne. Det rammer os på vores eget grundelement, nemlig ordentligheden. Vi forventer at blive behandlet ordentligt af vores samarbejdspartnere.