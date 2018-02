Hvordan skal Nr. Lyndelse og Nr. Søby udvikle sig i de kommende år? Det kom der mange bud på tirsdag aften, da det første bytingsmøde fandt sted.

Nr. Lyndelse/Nr. Søby: Caféer, flere lejeboliger, butikker og mødesteder for de lokale. Det var nogle af de forslag, der kom fra borgerne, da de første frø til en udviklingsstrategi og masterplan for området blev sået. Kommunen vil i samarbejde med byernes borgere, to eksterne konsulenter, lokale virksomheder og institutioner skabe en udvikling, der blandt andet skal give 600 flere borgere i 2030. Det er tænkt under overskriften "Byting". Og det første ud af tre bytingsmøder er i gang på Carl Nielsen-Skolen i Nr. Lyndelse. - Vi vil have, at folk ved, de er med til at forme projektet. Det er i aften, og til de to andre bytingsmøder, at idéerne skal opstå i fællesskab, siger Birgit Sønderskov Weber, der er projektleder for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Stor interesse

90 borgere har trodset kulden. Men det er ikke den velduftende og sunde kombination af grøntsager og kylling, der har trukket dem til. - Vi vil det bedste for byen, og det er rart, at vi er med til at bestemme, siger Preben Juul, der bor i lokalområdet. Men det er ikke kun positivt. - Der mangler noget konkret, og så vidt vi ved, er der ikke sat nogle penge af til det, siger han.

Aktivering af deltagerne

Carl Nielsen salen er fyldt med kaffeduft og menneskestemmer, der alle finder sammen om ét emne - mulighederne for området. Og forslagene hertil er mange. På de lange borde er der placeret store stykker papir, der viser de to byer oppe fra. Der er også popcornsholdere. Ikke fyldt med popcorn, men derimod klistermærker. Klistermærkerne repræsenterer hver en kategori - eksempelvis yndlingssted. Og dem er deltagerne i fuld færd med at placere for at vise, hvilke steder der betyder noget for dem. Og når man lytter med ved bordene, er det alt fra Super Brugsen til stier, hvor man kan lufte hunden, der er vigtige.

Carl Nielsen-tråden

Det er ikke tilfældigt, at det første bytingsmøde udfolder sig på Carl Nielsen-Skolen, og at det er Jens Vejmand, der synges. Konsulentfirmaet Urban Goods har to konsulenter, der står for bytingsmøderne, og som i samarbejde med borgerne og kommunen skal plante træerne til fremtidens Nr. Lyndelse og Nr. Søby. Og her er Carl Nielsen en del af deres tanker om områdets udvikling. - Barndomshjemmet overser man næsten, når man kører forbi. Her kunne man lave en bedre fysisk iscenesættelse af huset. Men det er især også hans værdigrundlag, der skal i spil, fortæller Astrid Moth, konsulent for Urban Goods. Det er musik, leg, poesi og natur, der skal tænkes ind.

Politisk fremmøde