SKIBHUS: Fire fynske forlag går sammen om et bogudsalg på Bolig- og Livsstilsmessen i Marienlystcentret lørdag og søndag.- Vi sætter over 100 bogtitler til salg, fortæller initiativtageren Anders W. Berthelsen. - En stor del af bøgerne vil kunne købes for 40 kroner stykket, eller 100 kroner for tre bøger.Det er primært udgivelser om Odense og om Fyn, der sættes på tilbud af fire forlag, Syddansk Universitetsforlag, Forlaget Odense Bys Museer, Historiens Hus og Forlaget Skulkenborg. Bogudsalget er åbent fra klokken 10 til 17 på begge messedage. Cirka 120 udstillere deltager på årets messe. (RAS)