ODENSE: Pas på, havørreder, på lørdag. Her inviterer Odense Å Sammenslutningen til den årlige Odense Å og Fjord premiere, hvor fiskere fra hele landet samt nabolandene mødes. Dels for at fange og beundre fangsterne, dels for fiskehistoriernes skyld.

Premieren starter på indvejningspladsen på Havnegade ved Baagø Haveforening klokken 06.45 med velkomst, og klokken syv affyres traditionen tro en raket, og fiskeriet kan begynde. Samme sted afskydes premieren klokken 13 med endnu en raket. Fiskeri på selve premieredagen i åen er kun tilladt, hvis man har købt premierekortet hos Jan og Bo's Lystfiskershop, Go Fishing, Odense Jagt og Fritid eller Michaels Jagt og Fiskeri i Svendborg. Med kortet får man også en tegning af Thomas Weiergang. Se mere på www.odense-aa.dk. (RAS)