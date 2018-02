Egentligt var der lagt op til, at forvaltningen i Svendborg Kommune ville give en kvægbedrift nord for Brændeskov dispensation til at udvide. Men Enhedslisten rejste sagen i byrådet, og nu bliver bedriftsudvidelser i landbruget et principielt politisk anliggende.

Brændeskov: En kvægbedrift på Bøllemosevej nord for Brændeskov med planer om at udvide ender nu igen på politikernes bord i Miljø- og Naturudvalget til en principiel politisk drøftelse af kvæg- og svinebedrifters muligheder for at udvide.

Det besluttede byrådet i Svendborg tirsdag aften, efter den principielle diskussion blev bragt op af Jesper Kiel (EL).

I den konkrete sag fra Brændeskov søger man om dispensation til at udvide med med 1700 kvadratmeter staldbygning, fordi det planlagte byggeri ligger 16 meter fra naboskel, mens afstandskravet er 30 meter.

- Vi synes, man må stille det krav, at man overholder reglerne, når man udvider denne form for erhverv, lød det fra Jesper Kiel, der mener, at man politisk bør tage stilling til, om forvaltningen i Svendborg Kommune fremover skal dispensere i denne slags sager, sådan som det hidtil har været praksis.

- Vi synes, man skal have en restriktiv tilgang til det, og det vil vi gerne have, at man forholder sig til politisk, lød det.