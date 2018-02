Tirsdag formiddag politianmeldte nabo til de omstridte Skiftekær-vindmøller på Tåsinge, Hans Christian Wulff, Svendborg Kommune til politiet. Det sker efter kommunen i sidste uge gav tilladelse til, at møllerne må køre, mens man arbejder med at lovliggøre plangrundlaget for møllerne.

Tåsinge: Sagen om de omstridte Skiftekær-vindmøller på det vestlige Tåsinge vil ingen ende tage, og nu har en af naboerne til møllerne, Hans Christian Wulff, anmeldt Svendborg Kommune til politiet.

Det sker efter Svendborg kommune i sidste uge gav tilladelse til at møllerne kan køre, mens man arbejder med at lovliggøre plangrundlaget for møllerne. En beslutning, som Hans Christian Wulff er så utilfreds med - og blandt flere forhold i sagen anser for ulovlig - at han besluttede at anmelde kommunen til politiet.

“ Nu afventer vi, om politiet vil gå videre med anmeldelsen og tage sagen op, og hvis det er tilfældet, går jeg ud fra, at politiet kontakter os, og så vil vi stå på mål for de afgørelser, vi har truffet. Erik Bendorf, Kommunaldirektør i Svendborg Kommune

- Det er det, jeg kan gøre nu. Jeg ved godt, det er et drastisk skridt, men det er jo også drastisk, det man har foretaget sig over for mig, siger han med henvisning til, at Svendborg Kommune har givet tilladelse til at møllerne må køre, selvom plangrundlaget blev erklæret ugyldigt af to klagenævn den 20. december sidste år.