Den politiske enighed om at sætte penge af til at få gang i stien rakte til, at det er alle partigrupper, der længe har ønsket den sti. Flere byrådsmedlemmer kommenterede nemlig Fyens Stiftstidendes omtale af stien, og hvordan den kom med i budgettet.

- Det fremstod i avisen som om, at når bare en fra Dansk Folkeparti rakte hånden i vejret, så kom der pludselig en cykelsti, sagde Venstres Peter Wagner Mollerup.

Han anførte, at Venstre-gruppen havde drøftet en sti på det sted gennem længere tid, da den er en del af den kommunale strategi, som han sagde.

- Og den hænger sammen med den regionale cykelrute-strategi, som Udvikling Fyn står for. Også Holckenhavn Slot har ønsket en sti, så deres kursister kan færdes trygt på strækningen. Så der er flere årsager til, at vi får den sti. Og ja, andre end DF synes altså også, det er en god idé, og at det understøtter vores politik på området, sagde Peter Wagner Mollerup.

Partifællen Martin Huus istemte undren over avisens fremstilling af stisagen.

- Jeg ser selv, hvor farligt det er at færdes på to hjul på det sted. Det må være ekstra farligt, for politiets fotofælde holder der ofte. Der er virkelig behov for den cykelsti. Det er en supergod løsning, sagde han.

Socialdemokraternes Vibeke Ejlertsen fandt heller ikke, at stien var dukket op af intet.

- For at supplere Peter (Wagner Mollerup (V), red.) kommer stien ikke af sig selv. Den er en del af strategien, og hvor Venstre kender erhvervsfolk, der ønsker stien, kender vi i Socialdemokratiet borgere, der synes, det er en god idé. Vi forhandlede om stien allerede i efteråret 2016. Så det er godt, den kommer nu. Den har været længe undervejs, sagde hun.