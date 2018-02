Brand i hus på Hedemarken ser ud til at være startet udefra. Ejeren var ikke hjemme og ingen kom noget til.

Faaborg: En brand i en villa på Hedemarken på ved Ruagervej i Faaborg øst ser umiddelbart ud til at have fået et mærkeligt forløb, som der endnu ikke er en klar forklaring på.

- Det virker som om, at branden er startet ude på terrassen og er løbet ind i huset, siger indsatsleder Claus Hanfgarn Nørsøller fra Beredskab Fyn.

Beredskabet fik alarmen kl. 15, og da brandfolkene nåede frem var branden under kraftig udvikling i husets tagkonstruktion. Huset er oprindelig bygget med fladt tag, og der er siden bygget hældning på. Det betød, at det var svært at nå ind gennem tagpap og krydsfiner og få slukket ilden, og det lokale beredskab måtte rekvirere assistance fra Svendborg. Frysegraderne bed i det store mængder mand, så der måtte også rekvireres saltspreder, så brandfolkene kunne færdes på det isglatte område.

Ejeren af huset var ikke hjemme, da branden opstod, og i følge Nørsøller blev han ret chokeret, da han ankom. Han kommer ikke til at bo i huset foreløbig, for det er kraftigt skadet af både brand og vand.

Politiets brandteknikere skal nu se nærmere på, hvad der kan have forårsaget branden. En mistanke retter sig mod en gasvarmer, der stod på terrassen, men om den har været tændt og kan have antændt branden, vil indsatsleren ikke gisne om.