Skærpede straffe: Regeringen vil fremsætte et lovforslag, som giver politiet mulighed for at udpege "skærpede strafzoner" - særlige utryghedsplagede områder, hvor straffen for eksempelvis hærværk, tyveri og trusler i en periode skærpes markant.

Mine spørgsmål, Søren Pape Poulsen: Er det, hvis forbrydelsen er begået i området, eller hvis forbryderen er bosiddende i området, også hvis forbrydelsen er begået andet sted? Lighed for loven, hvad blev der af det princip? Det ligner mere panik før lukketid for denne regering, fordi man stadig ikke har løst udfordringen med parallelsamfund og kriminalitet. Det er en ommer.