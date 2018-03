Erhverv

Verninge Savværk har været igennem et forløb, hvor virksomhedens procedurer og retningslinjer er blevet gennemgået og kontrolleret af en uafhængighed aktør. Det er sket for at sikre, at virksomheden lever op til alle krav for levering af bæredygtigt træ til marked.

PEFC-certificeringen betyder, at Verninge Savværk kan spore og dokumentere, hvor træet kommer fra, og også at de skovejere, som sælger træet, kan dokumentere deres bæredygtighed.

Verninge Savværk er grundlagt i 1980 af Hans Jensen. Det eneste der skulle til dengang, var en motorsav, et sæt sikkerhedsstøj, en klemmetang, et fældejern og en combi-dunk til benzin og kædeolie. I dag skal der væsentligt mere udstyr til, for at udvikle virksomheden.

Siden 1999 har PEFC givet både små og store skovejere mulighed for at dokumentere, at skovene udvikles og drives bæredygtigt. I dag er tæt ved 100 procent af de bæredygtige certificerede skove PEFC-certificeret.

Verninge: Verninge Savværk er blevet leverandør af bæredygtigt træ. Savværket på Neversvej er blevet en del af verdens største skovcertificeringssystem - PEFC - der arbejder for at beskytte verdens skove.

De danske forbrugere efterspørger miljømærker, som for eksempel PEFC, og selv om Verninge Savværk altid har handlet bæredygtigt, kan man nu med et sporbarhedscertifikat sikre et vigtig led i værdikæde.

- Vi har altid haft fokus på at handle lokalt og bruge de ressourcer, som vi har tilgængelig i vores nærmiljø. Som bindeled mellem de danske skovejere og byggecentrene, har det været vigtig for os at kunne dokumentere vores bæredygtighed. Med en PEFC-certificering kan vores kunder sælge bæredygtigt træ til forbrugerne, fortæller Søren H. Larsen, der er salgschef hos Verninge Savværk.

Bæredygtigt træ fra skove, som er beskyttes under PEFC-systemet, giver forbrugerne en garanti for at skovene forvaltes med respekt for dyr- og planteliv, men også for de mennesker, som lever af skovens ressourcer. - PEFC har rødderne i de små familieskovbrug, hvilket betyder at næsten 200 mindre skovejere i Danmark kan forsyne Verninge Savværk med bæredygtigt træ. Det betyder meget at arbejdet med at drive skovene bæredygtigt, også bliver sikret i næste led ved savværket. Vi ved at virksomheder, som Verninge Savværk, kan se værdien i at dokumentere bæredygtigheden og gerne vil bidrag til en bæredygtig udvikling, fortæller Morten Thorøe, Sekretariatsleder i PEFC Danmark.

En af de store aftager af træ er byggebranchen. Det har en stor effekt, at byggecentrene kan levere bæredygtigt træ fra Verninge Savværk til DGNB-byggerier, offentlige kunder og større entreprenører, som kun køber bæredygtigt træ.

- Et certifikat på levering af bæredygtigt træ, er for os mere end dokumentation overfor vores kunder. Vi vil være medspillere og skaber opmærksomhed på vigtigheden af at beskytte vores skove, både lokalt på Fyn, men også på verdensplan. Med en PEFC-certificering har vi meldt os klar til at deltage aktivt i en mere bæredygtig udvikling for hele verden, fortæller salgschef Søren H. Larsen fra Verninge Savværk.