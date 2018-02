Eva L.H. Jensen var deltaget i samtlige dilettantforestillinger i Søllested siden 1993, mens Ib Walther Jensen i nogle få år har været så meget arbejdsramt, at han har måttet melde fra. Også familierne Kopatz og Riget Pedersen er kendte gengangere fra tidligere år.

Det er slet ikke nogen selvfølge, at Ib Walter Jensen medvirker i dilettantforestillingen i år. Han stillede op for Venstre til kommunalvalget i november sidste år og var kun en snes stemmer fra at opnå en plads i byrådet. Nu er han første suppleant for sit parti og risikerer ikke at blive kaldt til udvalgsmøder på rådhuset en tidlig tirsdag aften.

De er begge blandt de mere erfarne deltagere i årets dilettantforestilling, der byder på Jeppe Aakjærs klassiske hjemstavnshistorie "Livet på Hegnsgaard" - et stykke hvor folk må så meget gruelig igennem, inden de mange intriger og forviklinger ender i fryd og gammen.

- Vi spillede begge med i forestillingen "Det forrykte hus" i 1993 med Willy Bøgelund fra Kærum, som instruktør. Vi spillede et ungt, forelsket par, der selvfølgelig ikke måtte få hinanden, fortæller Ib Walther Jensen og Eva L.H. Jensen midt i en øvepause.

Dilettant i Søllested Dilettantforestillingen "Livet på Hegnsgård" opføres i Søllested Forsamlingshus fredag den 2., lørdag den 3. og søndag den 4. marts.De to første dage er det med spisning. Fredag spises der flæskesteg før forestillingen, mens der lørdag serveres smørrebrød efter forestillingen. Søndag står den på kaffe og lagkage. Tilmelding kan ske på telefon 2072 6468 og 2061 5383. Følgende personer medvirker i forestillingen: Louise Andersen, Eva L.H. Jensen, Heidi Ammentorp Frederiksen, Ib Walther Jensen, Torben Kopatz, Ivan Madsen, John Kopatz, Carsten Riget Pedersen, Flemming Andersen, Ingrid Riget Pedersen, Noah Kopatz, Laurits Nygård Hansen, Karen Marie Winther Jacobsen, Randi Marxen og Yvonne Clausen.

Det er så rørende en historie, at den næsten kan danne grundlag for en hel forestilling.

Det kan Eva L.H. Jensen og Ib Walther Jensen tale med om. Parret, der bor på Koppenbjergvej syd for Søllested - eller Søllested Bagmark, som de lokale kalder det, - mødte nemlig hinanden til en dilettantforestilling i Søllested Forsamlingshus for 25 år siden.

Der har dog også sneget sig en passende portion og mængde ungt blod ind i årets forestilling. Laurits Nygård Hansen, Noah Kopatz og Caroline Roed er alle under 15 år, og instruktør Jørgen Peder Jacobsen med det rammende tilnavn "Den glade maler fra Barløse" har sørget for at skrive en række replikker ind i stykket til de unge aktører.

Jørgen Peder Jacobsen har alle forudsætninger for at instruere årets forestilling. Ikke alene har han fungeret som instruktør for Søllested-dilettanterne i 15 år. Han har også selv spillet med i "Livet på Hegnsgaard", da det første gang blev opført i forsamlingshuset med Willy Klüver som instruktør i 2004.