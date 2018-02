Makedonien er parat til at ændre navn for at løse en diplomatisk konflikt med nabolandet Grækenland, der blokerer for landets optagelse i Nato og EU.

Grækenland har i mange år været stærkt utilfreds med naboens insisteren på landenavnet Makedonien, hvilket blandt andet skyldes, at Makedonien også er navnet på en græsk region.

Regeringen i Makedonien er opsat på at løse denne krise, siger premierminister Zoran Zaev til nyhedsbureauet Reuters.

Den eksjugoslaviske republik har fire forslag til nyt navn:

Republikken Nordmakedonien, Det Øvre Makedonien, Vardar Makedonien og Republikken Makedonien.

Grækenland kan som alle andre medlemmer af EU og Nato nedlægge veto mod kandidatlande.

Grækerne mener, at det kan opfattes sådan, at makedonerne med landenavnet og med punkter i landets forfatning gør krav på græsk territorium.

Zaev håber, at det hele kan være løst inden et EU-møde i juni og et Nato-topmøde i juli.

Premierministeren ved endnu ikke, om "det bliver nødvendigt" at ændre Makedoniens forfatning, hvilket grækerne også har krævet.

Der er planlagt et møde mellem de to landes udenrigsministre, og Zaev skal mødes med den græske premierminister, Alexis Tsipras, i marts.

- Vi håber naturligvis, at vi kan finde en løsning. Men vi må tage højde for begge parters stolthed og identitet, for venner tager hensyn til hinanden, siger Zoran Zaev.

Han bekræfter, at regeringen i Skopje er parat til at ændre formuleringer i forfatningen, men disse ændringer skal være i det små. For det er en meget vanskelig øvelse, påpeger han.

Hvis der findes en politisk løsning, vil Makedonien holde en folkeafstemning om ændringerne for landets to millioner indbyggere.