Assens: Campingpladsen Camp One Assens Strand holder åbent hus søndag den 4. marts fra klokken 10 til klokken 16.

- Vi glæder os til at slå dørene op for publikum, og vi super klar til sæsonen, når den åbner lørdag den 24. marts, siger Christian Skytte Hansen, der på andet år er vært på campingpladsen sammen med sin kæreste Louise Blaabjerg.

Christian Skytte Hansen fortæller, at mange af helligdagene allerede er booket godt op, og det samme gælder for sommerferien. På søndag må fastliggerne havde deres campingvogne med på pladsen, så der bliver også lidt at kigge på for publikum.

- Vi er spændte på den kommende sæson. Vi krydser fingre for en solrig sæson og selvfølgelig for, at der kommer en afgørelse i sagen med kommunen som gør, at vi kan blive i Assens, siger Christian Skytte Hansen.

På søndag står Camp One Assens Strand klar med øl, vand, kaffe og pølser til gæsterne. (SP)