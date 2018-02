Bollywood-superstjernen Sridevi Kapoor, som var et af de største navne i Indiens filmindustri, døde ved drukning i et badekar på sit hotel i Dubai - og ikke som tidligere oplyst af et hjerteanfald, viste en obduktion mandag.

- Efter at have færdiggjort en obduktion fastslår politiet i Dubai, at den 54-årige stjerne døde lørdag ved drukning i sit badekar efter at have mistet bevidstheden, meddeler Dubais politi.

Sridevi var i Dubai for at deltage i en nevøs bryllup i emiratet.

En lang række kondolencebreve - blandt dem et fra Indiens premierminister, Narendra Modi - er strømmet til hendes pårørende siden hendes død.

- Hun var en veteran i filmindustrien, og hendes lange karriere omfattede mange forskellige roller og mindeværdige præstationer, skriver Modi på Twitter.

Sridevis karriere strakte sig over næsten fem årtier. Hun var særlig beundret for evnen til at overvinde sprogbarrierer og arbejde i Indiens forskellige regionale filmindustrier.

Sridevi var den førende filmstjerne i Bollywood i flere årtier, og hun blev betragtet som den første kvindelige superstjerne i den mandsdominerede industri.

Hun blev også kendt for sin komiske timing og sine evner som danser, der har stor betydning i de melodramaer med sang og dans, som kendetegner de fleste indiske film.

Hun medvirkede i omkring 300 film. Hun indspillede en række regionale film - blandt andet på tamil - inden hun 1979 fik sin debut i Bollywood.

Her blev hun stjerne i kraft af en række blockbusterfilm. Deriblandt "Chandni", "Mr. India", "Mawali" og "Tohfa". Hendes første store hit var den tamilske film "Moondram Pirai" fra 1982, som hun senere genindspillede på hindi.

Sridevi efterlader sin mand, produceren Boney Kapoor, og to døtre. Hendes ældste datter, Jhanvi, ventes at få sin Bollywood-debut inden længe.

Den indiske filmindustri er den mest produktive i verden. Næsten 2000 film blev produceret i landet sidste år - heraf 364 i Bollywood. (ritzau/Reuters)