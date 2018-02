Fredericia: Det er ikke en færge, der er ude af kurs, når man onsdag den 7. marts kan se DFDS-færgen Crown Seaways lægge til ved Svovlsyrekaj i Fredericia.

Den godt 170 meter lange og 36.000 hestekræfter stærke luksusfærge med plads til 1800 passagerer og 450 biler er netop sat i drift igen efter at have været på værft til en omfattende opdatering. Til daglig sejler den i fast rutefart mellem København og Oslo.

Det er Danmarks største stål- og teknikgrossist, Lemvigh-Müller, som har hyret Crown Seaways til sin fagmesse Godt hjulpet-dagen 2018. Og i den sammenhæng er Fredericia en oplagt destination, mener Morten Trolle, adm. direktør i Lemvigh-Müller med base i den 1300 mand store virksomheds administrationscenter i Kolding.

- Fredericia ligger centralt for både kunder og leverandører. Interessen for at gå ombord i Fredericia viser, at det har været en god beslutning, hedder det i en pressemeddelelse fra direktøren.

Søfartsinteresserede fredericianere får kun lejlighed til at opleve Crown Seaways fra kajen. Godt hjulpet-dagen er en professionel messe, og den er fuldt booket med besøgende fagfolk og udstillere fra industrien, tekniksektoren og byggebranchen.

Det er anden gang, Lemvigh-Müller arrangerer flydende fagmesse, men første gang Fredericia er en af destinationerne.

Crown Seaways lægger til ved Svovlsyrekaj tidligt om morgenen, og sejler derfra om aftenen kl. ca. 22 for at indgå i sin sædvanlige rutefart mellem hovedstaden og Oslo.