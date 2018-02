Basketligaen

Basketball: Hvor svært kan det være at ramme en kurv i 3,05 meters højde, når man står på straffekastlinjen 5,80 meter fra kurven?

I denne sæson har det været ganske svært for Svendborg Rabbits. Det sydfynske basketligahold har kun ramt på 73 procent af holdets straffekast indtil nu, og det er en del under det, man kan forvente af et professionelt basketligamandskab.

Slutspillet nærmer sig Svendborg Rabbits ligger på sjettepladsen i Basketligaen med 12 point for 17 kampe. Der er fire point op til Randers på femtepladsen, men Randers er bedst indbyrdes, så Rabbits skal vinde mindst tre af de sidste fire kampe for at komme op på femtepladsen. Rabbits mangler at møde Bakken Bears (hjemme), Næstved (ude), Randers (hjemme) og Stevnsgade (ude).



Hvis Svendborg Rabbits slutter som nummer seks i grundspillet, skal holdet møde nummer tre i kvartfinalerne. Næstved og Hørsholm har begge 22 point på tredje- og fjerdepladsen, men Næstved er bedst indbyrdes. Næstved mangler at møde Svendborg Rabbits (hjemme), Wolfpack (ude) og Bakken Bears (hjemme), mens Hørsholm kun har to kampe tilbage mod Bakken Bears (hjemme) og Stevnsgade (hjemme).



Slutspillet begynder med første kvartfinale mandag 19. marts. Der spilles bedst af fem kampe i kvartfinaler og semifinaler, mens finalen spilles bedst af syv kampe.

Tidligere var Rabbits kendt for at være ligaens bedste hold til at skyde straffekast. Fire år i træk var Rabbits suverænt ligaens bedste til at ramme straffekast. I sæsonen 2015/16 ramte Rabbits på 76 procent, 2014/15 på 80 procent, i 2013/14 på 78 procent og i 2012/13 på 80 procent.

- Vi skal gerne have over 85 procents udnyttelse af straffekast, hvis vi skal have en chance mod Bakken Bears, siger Troels Mortensen, direktør for Svendborg Rabbits.

Bakken Bears kommer onsdag aften til Sydfyn til et opgør, hvor Rabbits er klare underdogs.

- Alt skal flaske sig, hvis vi skal vinde den kamp. Succeskriteriet må være at spille med dem så lang tid som muligt. Vi skal kontrollere tempoet og skal undgå at komme i fejlproblemer, siger Troels Mortensen.

- Vi skal også skyde godt udefra, da Bakken har flere høje fyre i Michel Diouf, Chris Christoffersen og Jeffrey Crockett, fremhæver Troels Mortensen.