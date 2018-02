Ærø: Kommunalbestyrelsen har for nylig besluttet at gennemføre et udbud af taxakørslen for at få en mere tilfredsstillende dækning på Ærø, og nu har tre aktører vist interesse for udbuddet, fortæller erhvervs-, plan- og teknikdirektør Kirsten Johansen.

- Det betyder, at man har en interesse i at få udbudsmaterialet tilsendt, og så er det op til kravene i udbudsmaterialet at definere, hvem der kan få opgaven, siger hun.

Hun vil ikke sige noget om, hvem de tre interesserede er, og hun fortæller, at man på nuværende tidspunkt ikke kan sige, om interessen bliver omdannet til et nyt kørselskontor på Ærø.

- Der er ikke nogen begrænsninger i, hvem der kan bede om at få materialet tilsendt. Om de så reelt er interesserede, det kan jeg ikke vide. Vi kan ikke vide, om de afgiver et bud, og vi kan heller ikke vide forlods, om de opfylder betingelserne. Det kan vi først, når de har afgivet bud, siger hun.

Den ordinære taxikørsel kommer i offentligt udbud senest i næste uge, fortæller Kirsten Johansen. (rahda)