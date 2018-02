OB-træner Kent Nielsen mener, at holdet gør sig en tjeneste ved at vinde hjemmekampene.

FODBOLD: OB's cheftræner Kent Nielsen er normalt en mand, der ikke begiver sig ud på større rejser, når det gælder spekulationer om, hvad der skal til for et nå top seks i de sidste fire runder.

Efter 22 runder står det kun fast, at OB med fire sejre formentlig bliver mindst nummer seks.

- Men jo færre kampe, der er tilbage jo større en tjeneste, gør vi os selv ved at vinde. Der kommer fire nøglekampe nu, men egentlig vil jeg ikke bruge så meget energi på det, for der er mange scenarier. Resultaterne har maget det sådan, at vi stadig er nummer seks. Det er gunstigt, og det kræver, at vi nu skraber point sammen. Vi har en god mulighed mod Lyngby, men det bliver igen et tæt opgør, siger Kent Nielsen.

- De fleste trænere har både før og under sæsonen talt om, at Superligaen bliver tæt. Vi har fået bekræftet, at det holder stik og mange kampe er uforudsigelige på kryds og tværs hele tiden, mener OB-træneren.

- Normalt er det underordnet, hvor vi får vore point, men specielt i hjemmekampene plejer vi at have gode forudsætninger, fordi det bekommer os vel. Vi gør os en stor tjeneste at vinde her velvidende, at det ikke er nok. Der skal flere point på kontoen. Men alt håb er ikke ude, hvis det ikke lykkes mod Lyngby, mener Kent Nielsen.

Han sad og så Sønderjyske-Silkeborg mandag aften.

- Jeg tænkte ikke over det i starten af kampen, men i slutfasen spekulerede jeg da over, at det ikke ville være en ulempe, hvis Silkeborg vandt. Men de skraber jo efterhånden også så mange point sammen, at de også er med i slutspilskampen. Men jeg bruger ikke for mange ressourcer på det, for det er ude af mine hænder at bestemme andre kampe.

- Lyngby har været meget tydelige i deres koncept de tre første kampe efter vinterpausen. De går ofte i meget hård genpres og også gerne højt, men står så også meget stramt og dybt i deres organisation. De er dygtige i omstillingerne og generelt boldsikre. De har spillet tætte kampe og deres præstation i 1-3-kampen mod Brøndby var heller ikke helt skæv. Det bliver tæt mod os, mener Kent Nielsen.