Nyborg: Det er langt fra alle nyborgensere, der slår bremsen i overfor ideen om et bilfrit torv i centrum af Nyborg. Indehaver af Den Gode Smag, Per Jørgensen, er tværtimod begejstret for udsigten til, at p-pladserne erstattes af et åbent torv med mulighed for en lang række forskellige aktiviteter året rundt.

- Ud fra et rent forretningsmæssigt perspektiv er planerne for ombygningen af slottet og den nye indretning af Torvet en klar gevinst for mig. Samtidig er det ikke et kønt syn med alle de biler på Torvet, der er byens fornemste plads. Derfor bakker jeg 100 procent op om projektet, siger han.

Den Gode Smag er både butik og café, og indehaveren håber, at han fremover får mulighed for udeservering på et langt større areal, end der er tilfældet i dag.

- Mit problem er, at forretningen ligger i skyggen. Det kunne være rart, hvis vi kunne indrette borde til vores kunder i solen, siger Per Jørgensen, der tidligere har forsøgt sig som forpagter af kommunens pavillon på Torvet.

Det blev aldrig nogen succes, men han ser gode muligheder på det nye torv.

- Det er bare vigtigt, at der er tilstrækkelig med aktiviteter året rundt, så Torvet ikke ender som en gold ørken, understreger han.

En anden, der vælger at fokusere på muligheder frem for udfordringer, er indehaveren af torve-værtshuset Gordon's, Allan Gordon.

- Når de begynder at grave det hele op, får vi det svært, men så snart det er overstået, finder vi det store smil frem. Allerede i dag kan vi mærke, at der er flere kunder på de dage, hvor der er særlige aktiviteter på Torvet, fortæller han.

Parkeringspladserne, der forsvinder, ser han heller ikke som det store problem.

- Det er de færreste af vores kunder, der kommer hertil i bil. Der er andre butikker i byen, der kan blive mere berørt af det, men i sidste ende tror jeg, det handler om vaner. Folks skal nok finde herind alligevel, vurderer han.

Stod det til Per Jørgensen havde kommunen dog valgt at investere i en p-kælder, så man kunne få det bedste af begge verdener: Et bilfrit torv og rigeligt med parkeringsmuligheder tæt på butikkerne.