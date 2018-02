Den tyske forbundsdomstol har afgjort, at det er lovligt for tyske byer at forbyde biler på deres veje.

Det er en stor sejr for renere luft, at den tyske forbundsdomstol tirsdag har afgjort, at det er lovligt at indføre et forbud mod dieselbiler i tyske byer.

Nu kan man nemlig skimte udfasningen af kørsel i dieselbiler i horisonten, vurderer Jeppe Juul, der er transportmedarbejder i Det Økologiske Råd.

- Det er en af de vigtigste beslutninger, der er taget i mange år i forhold til at sikre borgerne mod skadelig luftforurening.

- Samtidig er det et meget kraftigt signal om, at vi er ved at nærme os enden for brugen af dieselbiler, siger han.

Det skyldes, at der allerede i år ventes forbud mod dieselbiler i Düsseldorf og Stuttgart, som sagen har kørt mod, samt at der kører lignende sager i 16 andre tyske byer.

Derudover kan et dieselforbud accelerere afviklingen af produktionen af dieselbiler, mener Jeppe Juul.

Dommen også kan få betydning for Danmark og København, hvor der også er problemer med luftforurening, vurderer han.

- Vi håber, at afgørelsen kan være med til at presse politikerne på Christiansborg til at tage luftforureningsproblematikken alvorligt.

- Det er en hjælpende hånd til også at opnå det samme i København, for vi mangler, at Christiansborg tager borgernes sundhed alvorligt. Som de nu har gjort i Tyskland, siger han.

Det er miljøorganisationer, som har lagt sagt an mod en række tyske byer med påstand om, at den høje luftforurening fra diesel skader folkesundheden.

Afgørelsen betyder, at der kan indføres dieselforbud i hele byer eller bestemte dele heraf inden for et bestemt tidsrum.

Erhvervsdrivende - for eksempel håndværkere - vil dog kunne fritages for reglerne.

Årligt dør omkring 13.000 tyske på grund af forurening med NOx-udledning fra dieselbiler ifølge Det Økologiske Råd.