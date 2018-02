FODBOLD: Sport Fyn forsøger sig over for Rasmus Festersen med flosklen om "sæsonens vigtigste kamp" i gangene mellem L'Easy Lounge og trænerkontorerne, hvor alle forbipasserende har svært ved at undgå at se holdbillederne fra mesterskabsårene 1977, 1982 og 1989.

- Men så kan jeg jo svare med en anden floskel om, at den næste kamp altid er den sværeste. Det er en nøglekamp i bestræbelserne på at blive indenfor top seks, selv om resultaterne har artet sig til vores fordel. Men vi skal til at skrabe point sammen og Lyngby-kampen er en kærkommen mulighed, siger Festersen, der tog sig nogle afslutninger, inden kulden tvang spillerne indendørs.

- Vi skal bestemt ikke brokke os over de øvrige holds resultater, selv om det er lidt tidligt at spekulere for meget over det. Men det bliver ekstremt tæt til sidst, hvor et point eller målscoren vil adskille holdene, mener han.

Hvis Lyngby var gået konkurs, havde OB fået tre sikre point, men det ville andre klubber også have fået i de sidste syv grundspilsrunder.

- Nu har problemerne skabt noget sammenhold i deres trup, selv om de har mister en profil eller to. Men det er stadig en fin trup, der stadig kan spille fodbold. De er rykket tættere sammen i bussen og de oplevelser giver holdånd på en måde, som ikke kan sammenlignes med andet, siger Festersen, der selv har prøvet noget lignende i Vestsjælland.

- Vi har spillet fem gode halvlege men kun fået tre point i tre kampe, men hellere det end fem dårlige halvlege og tre point. Tendenserne i kampene har været rigtige, mener OB-angriberen.