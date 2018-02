Der synes at have bredt sig en misforståelse i den offentlige debat om, hvorvidt regeringen vil indføre dobbeltstraf specifikt i ghettoer.

Den misforståelse har nu nået Folketingssalen, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ser sig nødsaget til at skabe klarhed om regeringens forslag. Det blev beskrevet første gang i medierne mandag.

Regeringen foreslår at give politiet mulighed for at oprette særlige strafzoner, som kan oprettes i områder lige fra Hellerup til Gellerup eller andre steder, der er udsat for meget kriminalitet i en periode.

- Vi har ikke nogen tanker om at indføre regler om, at man bliver straffet, afhængig af hvor man bor. Vi har et forslag om at lave det, vi kalder skærpede strafzoner, siger statsministeren under spørgetimen.

I et interview med Berlingske mandag erkendte Løkke "fuldt ud", at der på visse områder er tale om forskelsbehandlinger.

Alternativets leder, Uffe Elbæk, fastholder dog, at det vil være udansk at indføre dobbeltstraf i specifikke boligområder.

- Hvis man som ung er født i Tingbjerg og begår en forbrydelse og en tilsvarende ung i Ringkøbing (gør det samme, red.).

- For den samme forbrydelse vil den unge i Tingbjerg få en fordobling af straffen. Der mener jeg simpelthen ikke, at der er lighed for loven, siger Uffe Elbæk.

Men statsministeren er lodret uenig.

- Det er ikke afhængigt af, hvor man bor, det er afhængigt af, hvor man begår sin kriminalitet, lyder forklaringen fra Løkke, der understreger, at det er et helt nyt værktøj til politiet.

Samtidig siger han dog, at der findes lignende tiltag i dag, som når en fartsynder får højere straf ved at køre for hurtigt nær vejarbejde i forhold til ellers.

Eller visitationszoner, hvor politiet kan undersøge borgeres tøj eller tasker.

- Det er lidt samme tankegang, som at vi har visitationszoner, hvor vi siger, at her må man tåle, at man kan blive visiteret uden dommerkendelse.

- Eller hvis man bruger kniv i nattelivet, har det en anderledes konsekvens, end hvis man bruger kniv i andre sammenhænge. Og så er det ikke afhængigt af, hvem der fører kniven. Så det er simpelthen en misforståelse, at det her skulle være udtryk for, at folk ikke er lige for straffeloven, siger Løkke.