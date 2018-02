Tirsdag offentliggjorde Det Økonomiske Råds formandskab - i daglig tale vismændene - sin årlige miljøøkonomiske rapport, som indeholder konkrete forslag til ny miljøpolitik på baggrund af økonomiske beregninger.

Det har det gjort siden 2007. Spørgsmålet er, om rækken af rapporter stopper her.

I hvert fald er overvismand Michael Svarer bekymret for, hvad regeringens beslutning om at flytte rådets sekretariat fra København til Horsens vil betyde.

Han frygter, at sekretariatet ikke vil kunne løfte opgaven med at udføre beregninger og udarbejde rapporter.

Det skyldes, at kun tre af sekretariatets 37 ansatte har sagt, at de vil flytte med, når flytningen efter planen sker.

- Vi har en miljøsektion bestående af 7-8 ansatte, som er specialiseret inden for miljøøkonomiske beregninger.

- De bliver svære at erstatte i Horsens, fordi der ikke uddannes miljøøkonomer andre steder end Københavnsområdet, siger han.

Foruden Københavns Universitet uddanner også Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet miljøøkonomer.

Men selv om de to sidstnævnte formelt er jyske universiteter, ligger deres miljøøkonomiske enheder i henholdsvis Roskilde og i København.

Selv hvis man kunne erstatte de miljøøkonomiske specialister med generelle økonomer, vil det blive svært at trække tilstrækkeligt med ansatte til fra eksempelvis Aarhus Universitet, hvor Svarer selv er professor.

- Vi har en vis rotation i sekretariatet. Derfor er der brug for en kritisk masse af økonomer, som der simpelthen ikke er i Aarhus.

- Mange af de nyuddannede økonomer har allerede job, når de er færdige.

- Hvis vi skal konkurrere om dem med andre arbejdspladser, er vi nødt til at have et fagligt miljø at byde på, som der lige nu ikke er udsigt til at få, siger overvismanden.

Det er endnu ikke klart, hvornår og hvordan flytningen til Horsens skal foregå.

Michael Svarer håber, at man kan få lov at lave en glidende overgang, hvor nogle af sekretariatets nuværende ansatte får lov at arbejde på den næste rapport med udgangspunkt i København, mens andre sidder i Horsens.

Det er dog ikke nogen garanti for, at de rent faktisk også vælger at blive.

- Nej, for de tænker jo også længere frem end til næste år. Hvis de bliver tilbudt en stilling hos en anden arbejdsgiver i København, kan det være svært at sige nej, siger han.