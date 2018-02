Husker I DR's lille program "OBS" - Oplysning til Borgerne om Samfundet?

Ja, nu siger jeg husker - men det eksisterer skam stadig. Det kører på DR1 - typisk en aften og to formiddage om ugen. Næste gang er tirsdag klokken 9.35, derefter torsdag klokken 24.00 og lørdag klokken 9.25.

Den første OBS-udsendelse blev sendt 4. oktober 1977, så programmet kunne i efteråret fejre 40-års jubilæum. I alle disse mange år har ikke mindst myndighederne via OBS kunnet informere borgerne om vigtige anliggender. Især i de første mange år var det en genial platform, hvis man ville nå ud til folket. Det var før internettet, og det var før, en urskov af andre tv-kanaler fyldte danskernes stuer.

Dengang vidste man, at hvis der kom noget på DR1, ville en meget stor del af befolkningen med meget stor sandsyndlighed have set det.

Det, der kom i fjernsynet, var fælles samtalegods på arbejdspladserne næste dag.

"Så du ...?"

"Ja, det gjorde jeg."

Her på Ugeavisen Faaborg kunne vi faktisk godt bruge en slags OBS. Altså et sted, hvor vi kan fortælle jer læsere om vigtige anliggender. Så kunne vi kalde det OLU - Oplysning til Læserne om Ugeavisen.

Da jeg ikke lige kan komme på et smartere sted at snige OLU ind, kommer den her i klummen.

Og det første vigtige anliggende, vi vil fortælle om, er, at vi har fået nye deadlines på ugeavisen. Det er især vigtigt for alle jer, der jævnligt og flittigt sender os pressemeddelelser om alle de arrangementer, som vi rigtig gerne vil omtale.

De nye deadlines betyder, at vi faktisk skal have alt stof til næste uges ugeavis klar, allerede når vi går hjem torsdag eftermiddag.

Men I må meget gerne sende det endnu før. For det vil være en gevaldig hjælp, hvis det hele ikke kommer væltende om torsdagen. Det vil lette vores produktion og flow enormt meget, hvis tingene kommer løbende allerede fra starten af ugen. Ja, de må hjertens gerne komme flere uger før, de skal bringes.

Så nu ved I det: Stof til næste uges ugeavis skal afleveres allersenest torsdagen før.

Det var slut på denne omgang OLU. På gensyn!

Minderne om de første år med OBS giver mig trang til at dvæle lidt ved dengang, DR1 for de fleste danskere var den eneste tv-kanal, der fandtes. Ja, det hed vel ikke engang DR1 dengang, for der var jo ikke andre DR-kanaler.

Jeg kan huske, da jeg som ganske ung flyttede til Aarhus for at studere på Danmarks Journalisthøjskole. Jeg havde lejet et lille værelse hos en bister fabrikant i det nordlige Aarhus.

Han tolererede hverken larm, druk eller pigebesøg på værelset, så udfoldelsesmulighederne på mit værelse i fritiden var ret begrænsede.

Pludselig en dag kom mine forældre på besøg. De havde været syd for grænsen og købt et Samsung tv-apparat på tilbud hos Fleggaard. Dengang kostede tv-apparater en formue i Danmark, og sådan noget var der slet ikke plads til på et spinkelt SU-budget.

Men nu havde jeg pludselig den luksus, at jeg havde et fjernsyn.

De følgende år studerede jeg hver morgen avisen for at se, hvad der kom i fjernsynet om aftenen. Det var meget let. Jeg skulle bare kigge under DR. Så kunne jeg hele dagen gå og tænke på, hvad jeg om aftenen ville jeg sætte mig ned og hygge mig med at se.

Og ved I hvad: Jeg er ret sikker på, at jeg så mere fjernsyn dengang end i dag, hvor jeg kan se guderne må vide hvor mange kanaler via min YouSee-pakke.

I dag har jeg uendelig mange muligheder - men tit ender det med, at der alligevel ikke rigtig er noget, jeg gider se.

Nogengange er det bare lettere, når andre vælger for én. Dengang valgte DR for mig.

Ligesom hvis jeg går ind på biblioteket for at låne en god bog. Jeg synes altid, jeg er omgivet af uendelig mange bøger. Så hvad skal jeg vælge? Medmindre der i indgangen står et bord med "biblioteket anbefaler", ender det oftest med, at jeg går igen - uden at have lånt noget. Fordi det er umuligt at vælge.

Mens jeg drømmer mig tilbage til dengang, DR's eneste kanal var min eneste underholdning på mit værelse i det nordlige Aarhus, får jeg pludselig en hyggelig idé: På torsdag aften vil jeg brygge mig en god kop kaffe. Og så vil jeg sætte mig foran fjernsynet lige før midnat, finde DR1 og se det nyeste afsnit af OBS.