Sten Lolk Larsen blev mødt af en mur af problemer, da han forsøgte at stemme ved Sydfyns Elforsynings repræsentantskabsvalg. Hos Sydfyns Elforsyning erkender direktør Anders Banke, at der har været problemer, men lover en hurtig løsning.

I modsætning til ved tidligere valg, hvor man har skullet finde en elregning frem for at stemme, kan man denne gang nøjes med at gå ind på Sydfyns Elforsynings hjemmeside og logge på med sin nem-id.

Svendborg: Der var lagt op til, at det skulle være let.

Det undrede han sig over, for ikke bare er det Sydfyns Elforsynings strøm, han har i kontakterne - han er også kandidat ved valget.

Så han greb telefonen og ringede til det hotline-nummer, der er opgivet på hjemmesiden.

- Jeg fik at vide, at de godt vidste, at de havde problemer, og at det drejede sig om omkring 1000, som var ramt af dem, siger Sten Lolk Larsen.

Problemet er, forstod han på manden i røret, at han bor i et rækkehus og deler husnummer med sine fire naboer.

I enden af nummeret har de hvert et bogstav fra A til E - Sten Lolk Larsen har C - og dermed kan postbuddet og andre menneskebørn skille dem fra hinanden.

Elektronikken har det sværere.

- Systemet kan ikke finde ud af det, og resultatet er så, at vi alle bliver afvist, når vi vil stemme, siger Sten Lolk Larsen, der dog alligevel fik sat sit kryds.

Men først, da han havde fået tilsendt et link, som viste sig ikke at virke, hvorefter han fik tilsendt et nyt og i øvrigt måtte finde en gammel el-regning frem for at indtaste et langt nummer.

Og det er problematisk, synes han.

- Når det er så besværligt, så frygter jeg, at der er mange, der ender med at opgive, siger han.